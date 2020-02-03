Нефьодов зустрічався з "королем контрабанди" і "слугами": старе відео отримало новий поворот

Главу нової Митної служби України Максима Нефьодова також спіймали на зустрічі групи народних депутатів від фракції "Слуга народу" з чернівецьким бізнесменом Іллею Павлюком, якого охрестили "королем контрабанди".

OBOZREVATEL раніше писав про скандальне відео. Однак Нефьодова там побачив журналіст Євген Плінський (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Плінський висловив думку, що подібні зустрічі – пояснення того, чому нардепи з профільного комітету Ради настільки лояльні до Нефедова і пасивні на засіданнях.

Нефьодов зустрічався з "королем контрабанди" і "слугами" delo.ua

"Людина, дуже схожа на Макса, фігурує на цій зустрічі. Так, і найцікавіший момент: із народних депутатів, які фігурують на цьому відео, коли вони зустрічаються з їх куратором Павлюком, 7 осіб, друзі, члени комітету парламенту з фінансової, податкової і митної політики. З 18 членів, представлених у комітеті "Слугою народу", 9 осіб – це люди, контрольовані контрабандистом Павлюком", – висловився Плінський.

Раніше OBOZREVATEL приводив все прізвища "групи Павлюка":

Ольга Кавун

Артем Дмитрук

Олексій Ковальов

Олексій Леонов

Микола Галушко

Павло Павлиш

Володимир Гевко

Володимир Тимофійчук

Олег Марусяк

Юлія Діденко

Олег Арсенюк

Юрій Кузбіт

Валерій Божик

Максим Заремський

Олександр Аліксійчук

Олександр Горобець

Зіновій Андрійович

Олена Лис

Ігор Негулевський (нардеп це заперечує)

Олег Воронько

Максим Павлюк (племінник Іллі Павлюка)

Олександр Ковальчук

Оксана Грищук

Сергій Бунін

"На даний момент у мене немає ніякої інформації, що Павлюк вже пролобіював призначення на митницю в тих чи інших регіонах, але, друзі мої, в контексті того, що Нефьодов закрив від ЗМІ проведення конкурсів на керівників регіональних митниць, виникає цілком обгрунтована підозра, що на кадрову політику української митниці здійснюється істотний вплив і Нефьодов буде найближчим часом розставляти на митниці тих людей, які будуть йому "спускатися" на ось таких подібних зустрічах з подібними людьми. Думаю, що Павлюк не єдина людина, яка керує Нефьодовим. Яких вам ще "прозоростей" на митниці не вистачає?" – додав Плінський.

Скріншот з відео

Нефьодова спіймали на зустрічі з контарбандистом Скріншот з відео

Крім Нефьодова, на зустрічі помітили колишніх прокурорів і нардепів минулих скликань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Павлюк відповідає за координацію і фінанси регіональних представників Зе-команди, а заодно тісно пов'язаний з одіозним екснардепом в розшуку Ігорем Калєтніком.

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