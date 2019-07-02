"Недолюди!" В "ДНР" відкинули скандальну ідею команди Зеленського з російською мовою

Один з колишніх ватажків "ДНР" Олександр Ходаковський дуже різко відреагував на можливу пропозицію офіційно дозволити російську мову на Донбасі.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський, який опублікував скріншот зі сторінки Ходаковського в соцмережах.

"ДНРовці пропозицію Андрія Богдана не оцінили."Дуже красномовно говорить про наш статус в їхніх очах – недолюди. Так хто вас взагалі питати збирається, дегенерати" – відповів Богдану польовий командир "ДНР" Ходаковський", – йдеться в повідомленні.

Казанський зазначив, що якщо "договірняк трапиться, то питати як раз ніхто не буде його".

"Просто поставлять перед фактом. А якщо буде бикувати - відправиться до Мозгового та Моторолли", – додав він.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник Офісу президента Андрій Богдан допустив можливість надання російській мові статусу офіційної на території Луганської та Донецької областей.

При цьому ідеолог політичної сили і представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що партія "Слуга народу" не підтримує надання російській мові офіційного статусу на Донбасі.

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