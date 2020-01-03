"Небойова" смерть, стрілянина по будинку і Святий Миколай на танку: як минув тиждень в ООС

За період із 27 грудня по 2 січня в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупаційними військами було здійснено 38 обстрілів українських позицій із забороненої Мінськими угодами зброї. Загинув один український військовослужбовець, смерть якого віднесена до "небойових втрат", поранення отримали 3 бійці.

Активність російських окупаційних військ у передсвяткові дні істотно знизилася, але навіть у новорічну ніч обстріли українських позицій не припинялися. Детальніше про головні події ООС – у матеріалі OBOZREVATEL.

Головні події в зоні ООС із 27 грудня по 2 січня

У суботу, 28 грудня, на Азові відбулися навчання десантників. Заявлена мета – протидесантна оборона узбережжя. Десант умовного противника був знищений.

В районі ООС у Луганській області танкісти відпрацьовували бойові навички на спеціальних навчаннях. Навчання тривали два дні.

У неділю, 29 грудня, штаб ООС повідомив про постійні обстріли, яким піддаються будинки місцевих жителів вздовж лінії розмежування. Так, один із будинків у Луганській області, в якому мешкає подружжя пенсіонерів, постійно стає ціллю для подібних обстрілів.

У суботу, 30 грудня, у Волноваському районі Донецької області слідчі, оперативники Державної фіскальної служби і спецпідрозділу "К" СБУ виявили у багажниках двох автомобілів контрабанду – майже 10 тисяч пачок сигарет на загальну суму близько 500 тисяч гривень.

У Волноваському районі виявлено контрабандну партію сигарет Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation

У Покровському районі Донецької області виявили АЗС, яка торгує контрафактними паливно-мастильними матеріалами і зрідженим газом. Вартість описаного майна склала понад 2 мільйони гривень.

У Донецькій області виявили АЗС, яка торгує контрафактними паливно-мастильними матеріалами Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation

В смт Велика Новосілка Донецької області на місцевій АЗС описано понад 26 тисяч літрів палива на загальну суму близько 600 тисяч гривень, яке реалізовувалося без ліцензії.

В смт Велика Новосілка на місцевій АЗС описано понад 26 тисяч літрів палива Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation

Генерал-лейтенант В'ячеслав Назаркін привітав бійців ЗСУ із прийдешнім Новим роком і вручив найкращим із них відзнаки та цінні подарунки. Генерал також відвідав опорні пункти бойових підрозділів, поспілкувався з військовослужбовцями, привітав їх із новорічними святами і побажав кожному з них повернутися додому живими і здоровими.

Бійців ЗСУ привітав генерал-лейтенант В'ячеслав Назаркін Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У вівторок, 31 грудня, ОБСЄ втретє за тиждень заявили про обмеження свободи пересування патрулів із боку збройних формувань Російської Федерації. "Такі дії можуть мати на меті приховати заборонену діяльність збройних формувань РФ і пересування або підготовку військ", – заявила українська сторона СЦКК.

Напередодні Нового року бійці на передовій отримали безліч привітань. Виїздили до них і "високомобільні" групи на чолі зі Святим Миколаєм.

Бійців ЗСУ, які несуть службу на маріупольському напрямку, привітав духовий оркестр гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Бійців ЗСУ привітав духовий оркестр "Едельвейс" Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation

У середу, 1 січня, поблизу Золотого Луганської області загинув військовослужбовець 72-ї ОМБр імені Чорних запорожців Юрій Сергєєв із позивним "Гудвін". Ані штаб ООС, ані бригада не повідомили про цю смерть, оскільки, як передбачається, можливо мав місце суїцид.

З кульовим пораненням у голову, ще живого, його спочатку евакуювали у Гірське, а далі повезли в госпіталь у Сєвєродонецьку. Втім, врятувати пораненого бійця медики не змогли. Йому було 39 років. Триває розслідування обставин загибелі.

Юрій Сергєєв "Гудвін" Facebook Yuliya Tolmachova

Того ж дня Міністерство внутрішніх справ і командувач ООС нагородили нацгвардійців відзнаками.

З нагоди Нового року нацгвардійців нагородили відзнаками Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся