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Небезпека не в терактах: генерал СБУ спрогнозував дії Росії на День Незалежності

3.7тЧитати новину російською

Парад, який пройде в Києві в День Незалежності, вважається найбільшим за всі роки існування незалежної України, на ньому будуть продемонстровані новітні види озброєння ЗСУ. Але цей захід може послужити приводом для російських провокацій.

Про це в ефірі ObozTV розповів екс-керівник головного слідчого управління СБУ генерал-майор Василь Вовк. За його словами, хоча терористична загроза висить над Україною з лютого 2014 року, але головну небезпеку представляють не теракти.

"Ми повинні бути обережними у тому, щоб не провокувати противника на ще якісь дії. Іноді ми чуємо, що ось завтра танками підемо на Росію, що завтра наші військові кораблі - яких немає - в Азовському морі знищать ледь не військовий флот РФ. Я хотів би, щоб ми всі об'єктивно оцінювали ситуацію", - пояснив він.

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"Росія аж ніяк не закинула в шухляду план створення "Новоросії". У неї залишається план захоплення Харківської, Луганської, Донецької, Херсонської та навіть Одеської областей і створення "Новоросії", про яку вони мріяли, мріють і будуть мріяти, поки залишаються імперською державою", - впевнений генерал.

Раніше в ефірі ObozTV про можливі провокації Росії на День Незалежності України також розповів заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко.

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День НезалежностіРосійсько-український конфліктПряма трансляціяЕфіри Oboz TVВійна на Донбасі
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Василь Вовк
Місце
Україна
Об'єкти
УкраїнаРосіяконфліктАзовське море
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
"новейшие виды вооружения ВСУ"? ХА-ХА-ХА!!!! Шо, приехал Шапито?
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Пигин Макс
Пигин Макс
А чего вы так дрищите? Вы же 4 года воюете с Россией. Чего сейчас-то изменилось?
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2 из 4 ответов | показать все
Укроп Русо
Укроп Русо
Гольдман Алексей, Твою жену ебет кадыровец а дочку китаец...
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Nemo Александр
Nemo Александр
Гольдман Алексей, в Украине тоже много людей, которые хотят пожать тебе шею.
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