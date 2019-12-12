Росія готується до захоплення півдня України – експредставник президента у Криму

Юрист-міжнародник, експредставник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін вказав ознаку підготовки до наступу російських окупаційних військ на півдні материкової України.

"Наявність залізничного сполучення з Кримом означає, що угруповання у Криму готується для ривка на північ, для захоплення територій, підконтрольних Україні", – сказав він OBOZREVATEL.

На думку дипломата, "окупанти для того і споруджують залізничну гілку Кримського мосту – щоб на півдні України мати не просто плацдарм агресії, а плацдарм агресії, який вони зможуть повністю забезпечувати залізничним транспортом, тобто нарощувати угруповання, постачати озброєння і боєприпаси, паливно-мастильні матеріали, військову техніку".

Кримський міст

За оцінками Бабіна, "небезпека такого сценарію катастрофічна", оскільки "залізничну гілку Кримського мосту споруджували виключно для вирішення військових завдань".

У цьому контексті він назвав ще одне військове завдання, яке агресор вирішує шляхом організації залізничного сполучення з окупованим Кримом. Воно пов'язане з наявністю на півострові ядерної зброї.

"Згідно з російськими військовими алгоритмами, ядерні об'єкти забезпечуються залізничним транспортом. Автотранспортом чи авіацією – у крайньому разі. Їм потрібна залізнична гілка до місця, в якому зберігатимуться боєголовки", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, 4 грудня Російська Федерація запустила перші тестові поїзди на Кримському мосту. Потяги курсували без пасажирів. Раніше постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив, що Україна жорстко відреагує на відкриття залізничного руху по Кримському мосту.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал