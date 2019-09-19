"Небезпечний маніяк!" Озвучена версія, чого Путін домагається від Зеленського

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив про узгодження "формули Штайнмайера", а російські пропагандисти написали, що Київ від неї відмовився.

Така суперечлива інформація в українських і російських ЗМІ може свідчити про те, що РФ вимагає письмових гарантій від президента України Володимира Зеленського, роз'яснив в ефірі ObozTV ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай.

На думку Гая, Москва хоче отримати від Зеленського документ з гарантіями виконання політичної частини Мінських угод, зокрема, про проведення виборів в ОРДЛО.

"А ми б теж хотіли такий документ побачити з боку РФ – що вони гарантують виведення військ. Але я вам скажу, що такого не буде. Росія одразу скаже: "Наших військ там немає", – додав Гай.

Ветеран АТО звернув увагу, що зараз неможливо провести по-справжньому справедливі вибори на окупованих територіях, адже вони пройдуть "під дулами автоматів російських комбатантів".

"Це означає, що буде легалізація окупаційних адміністрацій. І потім жодна міжнародна громадськість не зможе прискіпуватися до росіян, бо ми самі проведемо там вибори", – пояснив він нюанси "формули Штайнмайера".

"Поки Зеленський начебто не підписав цей документ. Але ще не вечір, як то кажуть", – додав волонтер.

Гай нагадав, що без письмових гарантій Москва відмовляється брати участь в "нормандських переговорах".

"Вони хочуть, щоб Зеленський гарантував проведення на окупованих територіях місцевих виборів, а в подальшому і виборів до Верховної Ради. Проведення амністії для бойовиків. А після цього Росія може проведе – а може й ні – демілітаризацію території", – зазначив він.

За його словами, з подібною пасткою стикався і п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Але Порошенко вже після першого "нормандського формату" зрозумів, хто такий Путін. Що це небезпечний маніяк. І Мінські угоди були ухвалені виключно для того, щоб припинити наступ російських військ, зберегти наших хлопців, переформатуватися, підтягнути додаткові війська і, зціпивши зуби, просто окопатися і тримати ворога", – вважає Гай.

Т.зв. "формула Штайнмайера" передбачає невигідний Україні порядок виконання Мінських угод Facebook / ООС

Як писав OBOZREVATEL, 18 вересня пропагандистське видання ТАСС з посиланням на власні джерела повідомило, що українська делегація відмовилася підписувати "формулу Штайнмайера", що "поставило під загрозу зриву підготовку саміту "нормандської четвірки".

Тим часом міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що він дав згоду на "формулу Штайнмайера" ще 2 вересня. Також Пристайко сказав, що зустріч в "нормандському форматі" мала відбутися 17 вересня, але зірвалася з вини російської сторони.

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