Небезпечні терористи "Мати" і "Шахтар" померли на Донбасі

На Донбасі поменшало на двох небезпечних терористів: померли Марина Кращіна із позивним "Мати" і Анатолій Кириченко – "Шахтар".

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Telegram. Він опублікував фото померлих терористів.

"30.01.20 Кращіна "Мати" Марина сходила на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. ДТП. 06.01.20 Кириченко "Шахтар" Анатолій з Бєлгорода сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів", – повідомив Штефан.

Останній терорист, за попередніми даними, скоїв самогубство.

Анатолій Кириченко

Марина Кращіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі ліквідували терориста батальйону "Схід" на прізвисько "Заур".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!