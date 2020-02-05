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7 лютого • оновлено в 09:44
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Небезпечні терористи "Мати" і "Шахтар" померли на Донбасі

21.7т
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На Донбасі поменшало на двох небезпечних терористів: померли Марина Кращіна із позивним "Мати" і Анатолій Кириченко – "Шахтар".

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Telegram. Він опублікував фото померлих терористів.

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"30.01.20 Кращіна "Мати" Марина сходила на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. ДТП. 06.01.20 Кириченко "Шахтар" Анатолій з Бєлгорода сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів", – повідомив Штефан.

Останній терорист, за попередніми даними, скоїв самогубство.

Анатолій Кириченко

Анатолій Кириченко

Марина Кращіна

Марина Кращіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі ліквідували терориста батальйону "Схід" на прізвисько "Заур".

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Тег
ДНР
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
А на каких фото маринка там два мужика
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
предательская подкакцаповская мразь. зачем о них писать? о этом говне и так никто не вспомнит.
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Я думал это 2 мужика на фото...Но нормально, Донбасс становится чаще, хоть и медленно...
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