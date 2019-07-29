Розбився на очах у сім'ї: "смертельні" атракціони вбивають і калічать українців

Атракціони-вбивці щороку забирають життя українців або калічать людей. Незважаючи на це, їх не стає менше.

Ніхто не перевіряє їх так, як необхідно, а місцева влада, яка також зобов'язана стежити за парками розваг, часто закриває очі на всі порушення.

Самі співробітники зізнаються, що просто відкуповуються від перевірок. Але нерідко власники каруселей навіть не обтяжують себе купівлею потрібних документів і працюють на свій страх і ризик. До першого травмованого відвідувача. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

На висоті ремінь відстебнувся

Трагедія на атракціоні відбулася на початку червня цього року в Білгород-Дністровському Одеської області. Під час катання на каруселі в приватному пересувному парку, на очах у сім'ї, загинув 41-річний чоловік.

Загиблий Микола Тафій працював столяром ТСН

Він вирішив покататися разом із братом, а внизу на нього чекала дружина і молодший син. Коли карусель підняла крісла на висоту і перевернулася, ремінь безпеки відстебнувся і один із чоловіків полетів донизу, б'ючись об металеві конструкції. Брату дивом вдалося втриматися.

Смертельна карусель ТСН

Ремінь ТСН

Власника парку атракціонів із Чернівців Юрія Митрофанова залишили під домашнім арештом на два місяці.

Як з'ясувалося, у нього не було повного пакету документів на каруселі. Але, не дивлячись на це, місцева адміністрація дала йому дозвіл на встановлення атракціонів.

Обпекла ноги в розважальному парку

Ще один випадок трапився в Кирилівці Запорізької області. Під час катання на каруселі застрягли люди. Як з'ясувалося, заплуталися троси колисок і спрацювало блокування. Люди провисіли на висоті 24 метрів 40 хвилин. Однак карусель після НП не перестала працювати і досі продовжує катати відвідувачів.

Також в Одесі в Дюківському парку дівчинка отримала травму на батуті. За словами мами, донька з класом прийшла туди святкувати закінчення навчального року. Працівники, які обслуговують батут, прикрили матом частину з поламаною пружиною. Дівчинка не помітила цього і провалилася туди, отримавши травму. Співробітники своєї провини не визнавали, поки не побачили, що їх знімають на відео. Після цього вони вибачилися.

Зламану пружину прикрили матом

У травні в Київській області в розважальному центрі "ВишГора" постраждала дівчинка. Як повідомила її мама, до одного з атракціонів – "водяного спуску на надувних колах" – потрібно було підніматися босоніж по гумовому покриттю. Але гума від сонця розігрілася так, що дитина отримала опіки ступні 1 і 2 ступеня. Дівчинку довелося везти в лікарню. А ось співробітники парку розваг не могли надати ніякої допомоги. На території не було ні лікаря, ні медпункту, і самі працівники не вміли надавати першу допомогу.

Під Києвом атракціон скалічив дитину facebook.com/zvyerkova

Під Києвом атракціон скалічив дитину facebook.com/zvyerkova

Тільки коли жінка стала викликати поліцію, з'явився директор, який, виявляється, увесь час сидів неподалік і спостерігав.

Відвалилося дно і знесло батут

26 червня у Дніпрі в парку на оглядовому колесі під час руху просто відвалилося дно кабінки. За словами очевидців, у цей час там перебували люди. Карусель простояла півгодини, а потім знову почала катати відвідувачів.

Небезпечна карусель dnepr.info

Відвалилося дно dnepr.info

Власник заявив, що в усьому нібито винен відвідувач – він встав не туди, ось дно і відвалилося.

А вже 30 червня в Україні трапилися одразу дві надзвичайні ситуації з каруселями. Так, у Кам'янець-Подільському Хмельницької області відвідувачі опинилися у пастці на зупиненому оглядовому колесі. Звільняти людей довелося рятувальникам за допомогою пожежних сходів. У результаті з висоти зняли 7 осіб, троє з яких діти.

Рятувальникам довелося знімати дітей з висоти ДСНС

Рятувальникам довелося знімати дітей з висоти ДСНС

І цього ж дня у Кривому Розі ввечері сильним поривом вітру знесло батут-гірку, на якому гралися діти. Дорослі намагалися утримати його, щоб витягнути з-під нього дітлахів. Травми отримали дві жінки – мама і бабуся. Одну з них відвезли в лікарню. Удари і садна отримали п'ятеро дітей.

Знесло батут Перший Криворізький

Перевіряють раз на п'ять років

Головний спеціаліст відділу нагляду в будівництві, на транспорті і зв'язку Державної служби з питань праці Володимир Шавернєв каже, що їхні інспектори перевіряють власників каруселей раз на п'ять років.

"Наші співробітники мають право за законодавством перевіряти власників атракціонів один раз на п'ять років. До того ж, усі перевірки планові, дати опубліковані на сайті. Звісно, до нашого приходу там усі документи будуть у порядку. Але бувають і ті, хто ухиляється від перевірок. Наприклад, цей випадок у Білгород-Дністровському. У підприємця не було документів на ці каруселі. Ні декларації, ні дозволу. Хоча в нього багато атракціонів. Якісь він задекларував, а інші – ні, зокрема й цей злощасний атракціон", – пояснив OBOZREVATEL Шавернєв.

Що стосується випробувань атракціонів, то раз на рік, перед відкриттям сезону, власники зобов'язані пройти незалежну експертно-технічну оцінку. У неї входить і перевірка каруселі вантажем, коли її навантажують мішками з піском по 80 кг та проганяють. Після цього власнику видають висновок про проходження випробування.

Відпочинок у Бердянську

Каруселям по 20 років, їх ніхто не перевіряє

Однак, як анонімно розповів OBOZREVATEL один із колишніх співробітників пересувного парку розваг, такі висновки часто купуються.

"Зрозуміло, що далеко не всі каруселі пройдуть перевірку. Тому що причепитися можуть до чого завгодно, навіть якщо щось непофарбоване, якась пластикова деталька відламана, лампочка не горить. Тому директор завжди домовлявся із експертами. Вони формально приходили, дивилися і все. Щороку він платив їм по декілька тисяч гривень і забував про проблеми. Нас змушував щоранку проганяти карусель, дивитися, щоб усе працювало і на тому все", – зазначив колишній співробітник.

Але, за словами чоловіка, в Україні багато атракціонів, які взагалі ніколи не проходили перевірки і навіть не купували документи.

"Це пересувні лунапарки, приватні, які зазвичай їздять курортними містечками і селами. Вони платять місцевій владі і все. Часто ті каруселі – куплені в Європі, вживані, їм по 15-20 років. Там і струмом може вдарити, бо підключаються вони до електропостачання сяк-так і зазвичай незаконно. Вони самі їх ремонтують як уміють, поки зовсім все не розвалиться", – каже колишній працівник парку.

"А діти що – не м'ясо?"

Виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов розповідає, що в цьому році надходить багато скарг на батути.

"Встановили дитячий батут у воді в курортному селищі Південне. І замість того, щоб натягнути його і зафіксувати як годиться металевими стрижнями, вони обмотали великі неотесані камені мотузками і кинули їх у воду. Там пробігала дівчинка і спіткнулася, в результаті у неї перелом фаланги пальців. Ніхто з місцевої влади, яка давала йому дозвіл тут встановлювати батут, його навіть не перевіряв", – підкреслив у розмові з OBOZREVATEL Несміянов.

Батути

Він каже, що часто на каруселях не дотримуються елементарних правил пожежної безпеки.

"Ми прийшли до Голосіївського парку в Києві. Там стоять атракціони, навколо двометровий паркан, і тільки один вхід. Цікавлюся у співробітника, а де другий вхід, адже у випадку пожежі дітям немає куди бігти. А він цинічно мені заявляє у відповідь, мовляв, несіть м'ясо – будемо смажити. Я спочатку не зрозумів, яке м'ясо. Він каже: "А діти що – не м'ясо? У нього не виявилося і вогнегасників. Сказав, що відправили їх на заправку. На дворі липень, розпал сезону, вогнегасники заправляти треба було до початку сезону", – розповідає Несміянов.

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Також на каруселях немає елементарних медичних аптечок для надання першої допомоги.

"Часто показують розібрані аптечки, де крім бинта і вати нічого немає", – каже експерт. А ремені безпеки на каруселях із машинками нерідко зроблені самостійно або відсутні.

На цих машинках немає ременів безпеки Прямий

Багато претензій і до пересувних парків розваг – зазвичай там ніхто документи не показує.

"А заглянеш під карусель, там якісь матраци накидані. Хтось кине недопалок і все спалахне. Така ситуація у нас була в Затоці, наприклад. Також для пересувних парків розваг купують списані каруселі з Європі. І самі вже їх ремонтують. У тій же Затоці ми виявили, що на каруселі ремінь безпеки був прикріплений гайкою кустарним способом", – обурюється Несміянов.

Застібка ременя зроблена кустарним способом Прямий

Що стосується перевірок, то виконавчий директор Союзу споживачів вважає, що незалежні експерти проблему не вирішили.

"Просто перенаправили потоки зі збору коштів. Раніше цим займалися державні службовці. А тепер незалежні інспектори. Я розмовляв із дівчиною, у якої в Очакові з десяток батутів. Вона розповідала, що за перевірку кожного їй довелося заплатити по 7,5 тисячі гривень. Ще 20 тисяч гривень із неї здерли енергетики. Усього 95 тисяч, а дітей у місті немає, бізнес не йде", – каже Несміянов.

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