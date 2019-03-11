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Неадекват мало не позбавив вуха провідника "Інтерсіті": МВС вказали на прокол

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Неадекватний пасажир побив провідника поїзда "Інтерсіті" №763 сполученням "Київ — Одеса".

У стюарда пошкоджена частина вушної раковини, травмоване обличчя, його госпіталізували, повідомив у Facebook заступник начальника департаменту ПАТ "Укрзалізниця" Олександр Красноштан.

"Поліція спрацювала чітко — на станції Козятин зловмисника затримали. Ми робитимемо все необхідне для того, щоб негідник був покараний за законом. Але проаналізуємо, чому це сталося? А сталося це тому, що в поїздах відсутній супровід поліції. Відповідно, зловмисники відчувають свою безкарність і коять що завгодно", — написав він.

Інтерсіті

Інтерсіті

Укрінформ

Новини
"Укрзалізниця" потрапила в скандал із фільмами забороненого в Україні режисера

За словами Красноштана, "Укрзалізниця" отримує на запити з МВС тільки відписки.

"Зате Нацполіція пропонує купити у них послуги охорони. Але на сьогодні не потрібно нічого і нікого охороняти — потрібно забезпечити громадський порядок у пасажирських поїздах, які за визначенням є публічним місцем. Тому для запобігання таким ситуаціям необхідно терміново забезпечити громадський порядок у пасажирських поїздах силами національної поліції/національної гвардії", — підсумував він.

У коментарях міністр інфраструктури Володимир Омелян і пасажири підтримали позицію "Укрзалізниці".

Неадекват мало не позбавив вуха провідника "Інтерсіті": МВС вказали на прокол

Неадекват мало не позбавив вуха провідника "Інтерсіті": МВС вказали на прокол

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" приготувала радикальне нововведення.

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Місце
Україна
Теги
Укрзалізницяпатрульна поліціяполіціябійка
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Комментарии на сайте не модерированы
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
"У стюарда повреждена часть ушной раковины" Пытался ухо откусить?)
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