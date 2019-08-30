"Не зрозуміють, за що воюють": улюблений клуб Путіна обмовився про нову стратегію проти України

Експерти клубу "Валдай", який регулярно відвідує президент Росії Володимир Путін, обговорили стратегію воєн майбутнього, яка дуже схожа на нинішню гібридну війну проти України.

Фрагменти їх злочинних ідей показав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, окупанти запропонували поєднувати кібернетичний вплив на супротивника з розкладанням його морального духу суперництва. Примітно, що в якості позитивного прикладу вони навели дії Російської православної церкви за кордоном.

У списку ключових завдань у "Валдаї" також окреслили позбавлення противника можливості чинити опір і тиск на нього в сфері нематеріальних послуг, на ринку капіталів, а також контроль над критично значимими областями промисловості.

"Ті держави, які не зможуть контролювати власний інформаційний простір, будуть програвати", – додав один зі спікерів "Валдаю".

Запорукою успіху перемоги в гібридній війні росіяни назвали наявність ідеології та вмілу роботу з руйнування суспільства. За їх словами, все буде вирішувати війна в просторі сприйняття. Адже люди не будуть розуміти, що вони захищають, хто вони, куди йдуть і навіщо їм воювати.

Гібридна війна ava.md

"Серйозній війні передуватиме тривала серйозна підготовка. Що потрібно зробити? Спочатку потрібно зробити так, щоб суспільство не готове було чинити опір, щоб елітам було нецікаво чинити опір, щоб громадяни не розуміли, хто за що воює, а армія теж не розуміла, що вона робить", – кажуть експерти країни-агресора.

На їхню думку, в таких умовах Росії не складе особливих труднощів отримати контроль над стратегічно важливими сферами тих країн, що програли, і Третя світова війна триватиме лічені секунди. При цьому її наслідки вб'ють половину жителів Західної Європи всього за півроку.

Підсумовуючи, члени "Валдаю" відзначили, що впевнені в необхідності створення народу-воїна – консолідованої спільності, яка буде готова взяти на себе історичну місію підкорення всього світу і переведення гібридної війни у гарячу. За приклад вони поставили досвід Наполеона і Гітлера.

У свою чергу Цимбалюк попередив, що все перераховане вище країна-агресор вже зараз активно намагається випробувати на Україні, яку їй не вдалося підкорити бойовими діями.

"Щось мені підказує, що зараз на україно-російському тренді буде теж зміна методів. У свій час нас намагалися військовими методами підкорити, зараз буде інформаційна робота. І, очевидно, медіагрупі, котра належить Медведчуку або по суті Путіну, належить вирішити важливе завдання – пояснити, що це українці винні, що росіяни ні до чого, це у вас там "державний переворот". Коротше, "не все так однозначно". І зрозуміло, що такі теми, як "Новоросія", "вся Україна – наш" – це піде трішечки під сукно. Але це не означає, що вони від цих планів в відмовилися. Головне – розбалансувати суспільство", – застерігає журанліст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний редактор сайту "Інформаційний опір" Юрій Карін висловив думку, що масштабний наступ Росії на Україну залишається малоймовірним, адже для Путіна вигідніше встановлення впливу невійськових шляхом або ж невеликий конфлікт.

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