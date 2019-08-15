''Не знаю, як годувати дітей'': дружина Гримчака поскаржилася, що їй доведеться йти працювати

Дружина затриманого заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака Юлія заявила, що їхня сім'я не має жодних заощаджень.
"У нас на сьогодні виключно тільки трикімнатна квартира, у нас навіть машини немає. Які гроші можуть бути вилучені у нас, я взагалі не розумію. Більше того, у мене зараз гроші залишаться десь до кінця місяця, а далі, якщо Юрію Миколайовичу не виплатять зарплату, я не знаю, як мені годувати дітей", – заявила вона на брифінгу в четвер, 15 серпня.
За словами Юлії, чоловік крім подружжя та трьох дітей також утримує двох матерів, одній з яких напередодні зробили операцію – "видалили пухлину". Дружина Гримчака також заявила про прямий тиск з боку влади.
НАБУ показало схему, за яку затримали Гримчака
"Я абсолютно точно впевнена, що прив'язали чоловіка до якихось обставин, абсолютно точно. Він не нардеп, він єдиний, хто захищає сьогодні Порошенка по всіх каналах і пояснює людям геніальність цієї людини і скільки він для України зробив..." – зазначила Гримчак.
Вона заявила, що фінансове становище дозволить забезпечити сім'ю лише до кінця місяця, після чого вони залишаться без грошей.
" Я перебуваю на двох магістратурах, вчуся на денному та заочному. Виходить, що мені потрібно все кидати і йти працювати, або я не знаю що. Корупціонера знайшли! Я в шоці була", – додала вона.
Юлія Гримчак
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 серпня представники СБУ разом з НАБУ і ГПУ затримали Гримчака.
Разом з Гримчаком був затриманий його помічник, який доводиться дружині чиновника Юлії братом. Його ім'я – Ігор Овдієнко.
Журналіст Володимир Бойко запевнив, що для затримання Гримчака була зроблена фальсифікація.
Спікер ГПУ Андрій Лисенко підтвердив, що підозрювані вимагали хабар у розмірі $1,1 млн за обіцянку забезпечити вплив на суддів ВСУ щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи і також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА.
Адвокат Гримчака Тетяна Матяш заявила, що передача хабаря не була зафіксована, а замість 480 тис. доларів у нього вилучили півмільйона календариків.
15 серпня в НАБУ показали ймовірну схему злочину, за яку затримали Гримчака і його "помічника".
OBOZREVATEL також розповідав про низку порушень, які, найімовірніше, поховають справу проти чиновника.
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