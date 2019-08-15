''Не знаю, як годувати дітей'': дружина Гримчака поскаржилася, що їй доведеться йти працювати

Дружина затриманого заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака Юлія заявила, що їхня сім'я не має жодних заощаджень.

"У нас на сьогодні виключно тільки трикімнатна квартира, у нас навіть машини немає. Які гроші можуть бути вилучені у нас, я взагалі не розумію. Більше того, у мене зараз гроші залишаться десь до кінця місяця, а далі, якщо Юрію Миколайовичу не виплатять зарплату, я не знаю, як мені годувати дітей", – заявила вона на брифінгу в четвер, 15 серпня.

За словами Юлії, чоловік крім подружжя та трьох дітей також утримує двох матерів, одній з яких напередодні зробили операцію – "видалили пухлину". Дружина Гримчака також заявила про прямий тиск з боку влади.

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"Я абсолютно точно впевнена, що прив'язали чоловіка до якихось обставин, абсолютно точно. Він не нардеп, він єдиний, хто захищає сьогодні Порошенка по всіх каналах і пояснює людям геніальність цієї людини і скільки він для України зробив..." – зазначила Гримчак.

Вона заявила, що фінансове становище дозволить забезпечити сім'ю лише до кінця місяця, після чого вони залишаться без грошей.

" Я перебуваю на двох магістратурах, вчуся на денному та заочному. Виходить, що мені потрібно все кидати і йти працювати, або я не знаю що. Корупціонера знайшли! Я в шоці була", – додала вона.

Юлія Гримчак facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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