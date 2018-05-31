Не знаю, для чого СБУ знадобилося моє "вбивство" - Бабченко

Російський журналіст Аркадій Бабченко заявив, що не знає, навіщо СБУ знадобилося інсценування його вбивства, оскільки і без нього було зібрано достатньо доказів для затримання підозрюваного.

Про це Бабченко розповів на прес-конференції у четвер, 31 травня. На питання, для чого була ця спецоперація, журналіст відповів: "Не знаю, не до мене питання".

"Не я її розробляв. Мабуть у них (СБУ. - Ред.) були свої якісь причини. Можливо, вони хотіли зробити так, щоб тут проколів не було, щоб була стовідсоткова доказова база. Я їх в цьому розумію. Але це не до мене питання. Я не знаю для чого", - відповів Бабченко.

При цьому журналіст зазначив, що спочатку не повірив словам українських силовиків про підготовку замаху на нього.

"Мене не відразу переконали. Приходять якісь люди. Кажуть, чувак тебе хочуть грохнути. Звичайно, ти відчуваєш недовіру. Але зустріч відбулася за участю моїх знайомих. Вони сказали, що були з цими людьми на війні. Вони їх підтвердили", - додав він.

Нагадаємо, про нібито вбивство Бабченко стало відомо вночі 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він "помер" в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала "фоторобот" передбачуваного вбивці.

30 травня на брифінгу в Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ по затриманню замовника вбивства журналіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні було названо ім'я організатора замаху на Бабченко.