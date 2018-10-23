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''Не знайшов і почав усіх вбивати'': у Керчі назвали головну мету стрілка

28тЧитати матеріал російською

Головною жертвою підозрюваного у масовому вбивстві людей у політехнічному коледжі Керчі повинна була стати директор навчального закладу Ольга Гребенникова.

Таку думку висловила РЕН ТВ мати одного із загиблих Олександра Лазарєва, яка зустріла Гребенникову в морзі під час упізнання тіла 19-річного стрілка. За її словами, керівниця коледжу тоді сказала, що теж могла опинитися серед загиблих.

Лазарева впевнена, що саме директор у той день мала померти першою.

"Діти її ніколи не любили. Ми, батьки, думали, що це просто була дитяча нелюбов до керівника. У причинах не розбиралися", — зазначила вона.

Ольга Гребенникова

Ольга Гребенникова

Скрін відео Kerch.net

Очевидці розповіли, що спочатку Росляков попрямував саме у кабінет Гребенникової, але не знайшов її і пішов шукати в інших приміщеннях. Він почав стріляти по навколишніх, коли зрозумів, що жінки в будівлі немає. Своїх жертв він добивав пострілом в обличчя.

Як відомо, пізніше з'ясувалося, що керівниця коледжу покинула будівлю за декілька хвилин до трагедії, і це викликало підозри.

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За інформацією російських ЗМІ, слідчі з'ясовують, чи знало керівництво про наміри учня. Проти Гребенникової можуть порушити кримінальну справу за статтею "Недбалість".

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з показаннями очевидців, Владислав Росляков може бути не єдиним стрілком, причетним до теракту в Керченському політехнічному коледжі, у результаті якого загинула 21 людина і більше 70 отримали поранення.

Напередодні нападу на коледж Рослякова помітили у компанії двох чоловіків у військовій формі.

Читайте всі новини по темі "Вибух у Керчі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибух у Керчі
Місце
Україна
Об'єкт
керченської стрілок
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Ски Андрей
Ски Андрей
бред сивой кобылы!!!! всё было подстроено,уже не раз об этом говорили и приводили факты!
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Галицький Данило
Галицький Данило
Ой блин, и нужно было этому ополченцу сколько тренироваться, чтоб пристрелить директора! Взрывчатки сколько доставать, хотя военторгов полно, не проблема, а вместо шахт, катакомб с оружием и взрывчаткой на Вамкрыше тоже полно, а мог не состоявшийся шахтёр Росляков и танк из катакомб вырулить и не один. А ещё хуже БУК достал бы, так вообще директора в небе искал бы. Пиздец кацапы, у вас не только йобнутый сцарь, а всё что там движется и шевелится!
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Кушнір Лесь
Кушнір Лесь
Галицький Данило, там он был не один.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
крысчане получают по заслугам! крыс нигде не любят! это только начало!война только начинается
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Кушнір Лесь
Кушнір Лесь
Tudaev Nicola, Тудаев Коля, иди-ка ты туда...
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Абросимов Андрей
Абросимов Андрей
Кожедуб Руслан, случайно не твой родственник? Просто он же такой же долбаеб как ты
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