''Не знайшов і почав усіх вбивати'': у Керчі назвали головну мету стрілка

Головною жертвою підозрюваного у масовому вбивстві людей у політехнічному коледжі Керчі повинна була стати директор навчального закладу Ольга Гребенникова.

Таку думку висловила РЕН ТВ мати одного із загиблих Олександра Лазарєва, яка зустріла Гребенникову в морзі під час упізнання тіла 19-річного стрілка. За її словами, керівниця коледжу тоді сказала, що теж могла опинитися серед загиблих.

Лазарева впевнена, що саме директор у той день мала померти першою.

"Діти її ніколи не любили. Ми, батьки, думали, що це просто була дитяча нелюбов до керівника. У причинах не розбиралися", — зазначила вона.

Ольга Гребенникова Скрін відео Kerch.net

Очевидці розповіли, що спочатку Росляков попрямував саме у кабінет Гребенникової, але не знайшов її і пішов шукати в інших приміщеннях. Він почав стріляти по навколишніх, коли зрозумів, що жінки в будівлі немає. Своїх жертв він добивав пострілом в обличчя.

Як відомо, пізніше з'ясувалося, що керівниця коледжу покинула будівлю за декілька хвилин до трагедії, і це викликало підозри.

За інформацією російських ЗМІ, слідчі з'ясовують, чи знало керівництво про наміри учня. Проти Гребенникової можуть порушити кримінальну справу за статтею "Недбалість".

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з показаннями очевидців, Владислав Росляков може бути не єдиним стрілком, причетним до теракту в Керченському політехнічному коледжі, у результаті якого загинула 21 людина і більше 70 отримали поранення.

Напередодні нападу на коледж Рослякова помітили у компанії двох чоловіків у військовій формі.