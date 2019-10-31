"Не знаємо, як виплачувати": на Львівщині спалахнув скандал через цинічний вирок Герою АТО

Колишнього воїна 80 бригади Збройних сил України Вадима Наконечного, який добровільно пішов захищати Україну на Донбасі, намагаються змусити відшкодувати 120 тис. грн за втрату приладу нічного бачення на навчаннях.

Як повідомляє Zaxid.net, така сума є непідйомною для чоловіка, який зараз працює звичайним шахтарем в Червонограді Львівської області (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вадим Наконечний Скріншот відео

Герой пройшов на війні безліч гарячих точок: Щастя, Кримське, Перемога, Трьохізбенка, Золоте. Однак неприємність трапилася з ним під час навчань на полігоні Широкий Лан, куди десантників зняли просто з передової.

"Десь 1-2 години ночі, я поправляю автомат, тому що з коліна стріляв з РПГ, тому що він уперся. Дивлюся, щось не вистачає, виявляється, одного прицілу немає. Доклав командиру, але хто буде зупинятися, одразу вперед. На світанку доповів ротному і повинні були організувати пошуки, але на них мене не взяли", – розповів подробиці інциденту учасник бойових дій.

Через день частину знову відправили на фронт, а Наконечного навіть не попередили про відповідальність. Загублений прилад нічного бачення Україні передали з США як військову допомогу. У військовій частині вирішили, що вина за його втрату повністю лежить на бійцеві.

"Спочатку мені 5 тисяч гривень пропонували, нібито він стільки коштує, потім 16 з копійками. У госпіталі коли лежав, так взагалі усно говорили: "Заплатиш стільки-то", не знаю хто дзвонив, не висвічується. Уже на дембелі приходить виконавчий лист: стягуватимуть гроші", – поскаржився захисник України.

Сума відшкодування вийшла настільки величезною, оскільки відповідно до умов притягнення до матеріальної відповідальності військовослужбовців, вартість втраченого приладу множиться на три. Тому бійцеві виставили рахунок на більш ніж 120 тис. гривень.

Вадим Наконечний Скріншот відео

"Виставлено все майно чоловіка під арешт, після АТО дуже змінився, хвороб купу має, це все підтверджено медичними довідками. Ми не знаємо, як нам виплачувати таку суму", – поділилася криком душі дружина ветерана Катерина Наконечна.

Після тривалих судових розглядів Львівський окружний адмінсуд все ж залишив борг ветерана в силі. Однак адвокатка воїна впевнена, що військова частина домоглася найважчого з можливих покарань для свого ж бійця, а суд не врахував усіх обставин.

"Для притягнення до повної матеріальної відповідальності повинен бути умисел цієї особи. У цій ситуації такого немає. Якщо брати норми чинного законодавства, яким регулюється відшкодування шкоди військовослужбовця, можна було застосувати не повну матеріальну відповідальність, а часткову", – говорить юристка Марія Качабульська.

Наконечний поскаржився до Верховного Суду на ситуацію, що склалася, але там відмовили в розгляді через маловажливість справи. Єдиний варіант, який залишається у сім'ї, – звернутися до Європейського суду з прав людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з тролейбусів Києва пасажирки пенсійного віку назвали захисників України, які воюють з російськими окупантами на Донбасі, "вбивцями". Крім того, вони звинуватили їх у збройній агресії, розв'язаній Москвою, і зажадали відбудувати все, що зруйновано окупантами.

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