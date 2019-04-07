Не знає англійської? Полонений український моряк яскраво принизив омбудсмена Путіна

Захоплений поблизу Керченської протоки український моряк, капітан другого рангу Денис Гриценко 4 квітня зустрівся з уповноваженою з прав людини в Росії Тетяною Москальковою і комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович, принципово спілкуючись з ними англійською мовою.

Про це на сторінці в Facebook повідомив адвокат Микола Полозов, який також відвідав полоненого українця.

Як зазначив він, Москальковій не сподобалася така розмова. Вона зажадала від перекладача пекласти їй все, що Гриценко сказав Міятович.

Капітан другого рангу Денис Гриценко ТСН

"Гриценко розмовляв із пані Міятович англійською мовою близько 10 хвилин. Відповів на її запитання щодо стану здоров'я та умов утримання. Повідомив, що слідство не надає йому, а також іншим військовополоненим побачень із близькими, телефонних переговорів", – написав Полозов.

"Крім того, Денис вказав на те, що робота цензорів, що передивляються переписку – незадовільна, оскільки терміни передачі йому листів від рідних затягуються на 2-3 місяці. Попросив особливу увагу приділити стану здоров'я поранених військовополонених", – додав адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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