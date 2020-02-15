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15 лютого • оновлено в 12:41
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"Не жінка, вогонь! Хлопці її боялися!" Спливла зворушлива історія вбитої на Донбасі захисниці

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Військовий медик Клавдія Ситник, убита на Донбасі 1 лютого, стійко переносила всі тяготи і позбавлення армійської служби. При цьому жінка допомагала сім'ї і доглядала за молодшою сестрою, яка народилася з важкою формою ДЦП.

Зворушливу історію загиблої захисниці розповіли заступник командира першого дивізіону 54-ї бригади Валерій Руденко та її 39-річний двоюрідний брат, кадровий військовий, підполковник Віталій Король, пишуть Факти. Вони розповіли, що на фронті Ситник також виконувала обов'язки кухаря і психолога.

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"Я брав Клавдію на службу, на питання, чому вирішила піти на службу в бойовий підрозділ, вона відповіла: "А хто ж, як не я?". Не жінка була, а вогонь. Будь-яку справа, яку їй доручали, горіла в її руках. Ні від якої роботи не ухилялась. Навіть деяких хлопців-сержантів за пояс могла заткнути, коли у них не виходило як слід організувати справу", – розповів Руденко.

Клавдія Ситник

Клавдія Ситник

Facebook Клавдії Ситник

Брат Ситник впевнений, якщо б їй показали, як керувати танком, вона завела б його і поїхала. Він зазначив, що у загиблої з дитинства був бійцівський характер. Хлопчики боялися її чіпати, а дівчата шукали у неї захисту від забіяк.

Жінка допомагала батькам по господарству, доглядала за сестрою і майже всю зарплату відправляла сім'ї. Мати і батько Ситник обидва зоотехніки за освітою, але офіційно не працюють – з молодшою дитиною постійно повинен хтось перебувати. Вони важко працюють з ранку до пізнього вечора по домашньому господарству, яке допомагає вижити.

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"Її батько, мій рідний дядько Володимир Миколайович, в свої 57 вже дуже хвора людина. Він навіть на кладовищі не зміг бути під час похорону Клави. Моя сестра після демобілізації насамперед планувала покласти його в лікарню - підлікувати серце, стабілізувати тиск. А потім зробити ремонт в будинку, здобути вищу освіту, можливо, вийти заміж. У неї все життя було попереду", – розповів брат загиблої.

Клавдія Ситник

Клавдія Ситник

Facebook Клавдії Ситник

За його словами, батько загиблої, немов передчуваючи біду, останнім часом просив її швидше повертатися додому. Однак Король упевнений, що після повернення з фронту сестра не змогла б довго всидіти вдома, взяла б медичну сумку і відправилася рятувати життя.

"З Клавою ми познайомилися під час загальновійськових навчань на Яворівському полігоні, де чотири місяці тому підвищували свою кваліфікацію. Наші ліжка в казармі стояли поруч. З Клавой не було нудно. Завжди усміхнена, вислухає, підтримає. Якщо щось їй не подобалося, говорила про це прямо. Справедливою була. Відкритою. Щирою. Ми часто ділилися з нею своїм, жіночим, особливо нас зблизили діти", – розповіла військовослужбовець Анна з позивним "Лиса".

Як писав OBOZREVATEL раніше:

  • В результаті обстрілу під Новотошківським 1 лютого загинула військовий медик Клавдія Ситник. 25 лютого Клавдії могло виповнитися 34 роки.

  • Убита була родом із селища Зачепилівка на Харківщині. У жінки залишилася дочка Юлія 2008 року народження, а також тато, мама і молодша сестра, яка має інвалідність.

  • Ворожий снайпер, який вбив Клавдію, бачив, що це жінка-медик, але все одно цинічно натиснув на курок.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Skvortsov Yury
Skvortsov Yury
свинье и смерть свинячья..
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