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"Не жебракуйти": волонтер "у фарбах" розповіла про ситуацію з їжею в ЗСУ

3.2тЧитати новину російською

Забезпечення продовольством Збройних Сил знаходиться на достатньому рівні і передавати продукти не потрібно.

Про це у своєму Facebook написала волонтер Оксана Рубан.

"Шановні волонтери, особливо ті, хто їде на фронт за 1000 км, збираючи у людей гроші на паливо, і везе сюди крупи і макарони, цукор, картоплю я звертаюсь до вас по проханню бійців. Припинить це робити!!!! В ЗСУ вистачає цього добра", - підкреслила вона.

За словами Рубан, військові просять передати "не жебракувати в школах і навчальних закладах, тому що воно вже давно не потрібно".

Вона розповіла, що деякі "вАлантьори" привозять мішок цукру або макаронів, а потім просять виписати грамоту або відзначити відрядження.

"Хто ще потребує волонтерської допомоги з продуктами, то це тільки добробати і волонтери-добровольці!", - додала Рубан.

Варто відзначити, на фото видно, що продукти зберігаються в мобільному військовому госпіталі.

Начальник Центрального управління продовольчого забезпечення ЗСУ тилу генерал Микола Куклюк підтвердив це, повідомляє InfoResist.

"Це наш військовий мобільний госпіталь в Сєвєродонецьку... Це мобільний госпіталь наш від Харківського військово-медичного клінічного центру. Мобільний госпіталь, який ніякий не секретний, нічого такого", - сказав він.

Генерал зазначив, що ця військова частина харчується "за новою системою, харчування та продукти вони замовляють той асортимент, який можна зараз замовляти. Майже 400 найменувань продовольства".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в їдальні ХНУВС в раціоні майбутніх льотчиків були виявлені таргани і черв'яки.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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