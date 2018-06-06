Не "зелені чоловічки": свідок розповів, хто захоплював військові частини в Криму

Колишній військовослужбовець Військово-морських сил України в Криму Андрій Рапопорт заявив, що військові частини на півострові в 2014 році захоплювали козаки, після чого туди заходили військові Чорноморського флоту Росії.

Про це він повідомив під час допиту в якості свідка з боку захисту у справі про держзраді екс-президента Віктора Януковича в Оболонському райсуді Києва в середу, 6 червня, передає "Українська правда".

Зокрема, він розповів, що військові частини і кораблі в бухтах блокували цивільне населення і невідомі чоловіки в зеленій формі без розпізнавальних знаків і зі зброєю.

Новини Росія стягнула до окупованого Крим сотню гелікоптерів і тисячі військових

На питання прокурора, хто захоплював військові частини в Криму в той час, Рапопорт відповів:

"Козаки, після чого туди заходили військові Чорноморського флоту РФ".

Також екс-військовослужбовець розповів, що саме військові Чорноморського флоту блокували і топили українські кораблі в бухтах.

Свідок зазначив, що після того, як козаки блокували українські військові частини, офіцери виходили з них, а потім організовано виїжджали з сім'ями в Одесу.

Рапопорт запевнив, що йому не відомі були подробиці зустрічей і переговорів військового керівництва, а також "хто і які кому накази віддавав".

Як відомо, 5 червня суд у справі про держзраді екс-президента Віктора Януковича не зміг допитати жодного свідка з боку сторони захисту.

Адвокати Януковича заявили, що свідки, які повинні були свідчити в цей день в суді не змогли це зробити через хворобу рідних, відрядження та з інших причин.