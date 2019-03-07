''Не здогадувалася про вагітність'': на Сумщині мати викинула немовля в річку

У Сумській області в селі Недригайлів 27-річна мати викинула свою новонароджену дитину в річку. Малюка випадково виявила місцева мешканка.

За її словами, тіло дитини було знайдене 6 березня, повідомили в прес-службі поліції Сумщини. Підозрюваною у вбивстві власної дитини стала місцева жителька, у якої вже є двоє дітей, але вона позбавлена батьківських прав.

Жінка зізналася, що дійсно нещодавно народила, однак слідів перебування немовляти в її будинку поліція не виявила.

"Вона була позбавлена батьківських прав через зловживання алкоголем і антигромадським способом життя. Жінка стверджує, що не здогадувалася про вагітність, поки їй не стало зле. Дитину народила вдома, там же залишила до вечора. А потім просто винесла і викинула в річку", – пояснили правоохоронці.

На Сумщині мати викинула дитину в річку Поліція в Сумській області

На Сумщині мати викинула дитину в річку Поліція в Сумській області

Точну причину смерті дитини буде встановлювати експертиза. Односельці жінки кажуть, що вона разом зі своїм співмешканцем зловживає алкоголем і ніде не працює.

Як писав OBOZREVATEL, 3 березня в Голосіївському районі Києва мати викинула свою мертву новонароджену дитину в купу сміття. За словами жінки, малюк народився мертвим, після чого вона вирішила його викинути.

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