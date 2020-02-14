"Не збирається здаватися!" З'ясувалося, як почувається ув'язнений в Італії Марків

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, який зустрівся з ув'язненим українським нацгвардійцем Віталієм Марківим, заявив, що засуджений до 24 років в'язниці в Італії ексбоєць готовий боротися до кінця.

За його словами, Марків розповів про підсумки зустрічей президента України з Папою Римським Франциском, президентом і прем'єром Італії, на кожній з яких "Володимир Зеленський наголошував на важливості справедливого рішення суду щодо невинного захисника України".

Віталій Марків "Главком"

"Віталій, як і завжди, був бадьорий і зі своєю відкритою посмішкою. 2 роки і 8 місяців під необгрунтованим арештом в італійській в'язниці не зламали його волю до перемоги. Він не збирається здаватися. І ми разом із ним продовжуємо боротися за справедливість. Тому що країна, влада якої бореться за кожного свого солдата і громадянина, несправедливо переслідуваного за кордоном, гідна поваги. І навпаки", – наголосив Геращенко.

За його словами, розмова тривала протягом двох годин.

"Віталій встиг багато чого розповісти нам про свою участь у подіях на Майдані, про російсько-українську війну. Без сумніву, зовсім скоро, його історія, включно з ганебним процесом в Італії, обов'язково стане матеріалом для захопливої книги або фільму. Я взагалі вважаю Віталія Марківа унікальною особистістю і гарним прикладом для української молоді", – підсумував він.

Нагадаємо, Марків також передав через Геращенка потужне послання до українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Влітку 2017 року в аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

Бійця звинуватили у причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, що загинули 24 травня 2014 року у Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді в ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

12 липня Марківа засудили до 24 років в'язниці. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

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