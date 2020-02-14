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14 лютого • оновлено в 19:45
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/ Розслідування

"Не збирається здаватися!" З'ясувалося, як почувається ув'язнений в Італії Марків

1.8т
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Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, який зустрівся з ув'язненим українським нацгвардійцем Віталієм Марківим, заявив, що засуджений до 24 років в'язниці в Італії ексбоєць готовий боротися до кінця.

За його словами, Марків розповів про підсумки зустрічей президента України з Папою Римським Франциском, президентом і прем'єром Італії, на кожній з яких "Володимир Зеленський наголошував на важливості справедливого рішення суду щодо невинного захисника України".

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Віталій Марків

Віталій Марків

"Главком"

"Віталій, як і завжди, був бадьорий і зі своєю відкритою посмішкою. 2 роки і 8 місяців під необгрунтованим арештом в італійській в'язниці не зламали його волю до перемоги. Він не збирається здаватися. І ми разом із ним продовжуємо боротися за справедливість. Тому що країна, влада якої бореться за кожного свого солдата і громадянина, несправедливо переслідуваного за кордоном, гідна поваги. І навпаки", – наголосив Геращенко.

За його словами, розмова тривала протягом двох годин.

"Віталій встиг багато чого розповісти нам про свою участь у подіях на Майдані, про російсько-українську війну. Без сумніву, зовсім скоро, його історія, включно з ганебним процесом в Італії, обов'язково стане матеріалом для захопливої книги або фільму. Я взагалі вважаю Віталія Марківа унікальною особистістю і гарним прикладом для української молоді", – підсумував він.

Нагадаємо, Марків також передав через Геращенка потужне послання до українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Влітку 2017 року в аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

  • Бійця звинуватили у причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, що загинули 24 травня 2014 року у Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

  • Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді в ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

  • 12 липня Марківа засудили до 24 років в'язниці. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Арешт Марківа в Італії
Особи
Віталій Марків Антон Геращенко
Місце
Україна
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Интересно,а свидание Антонине ХеRащенко с Фекалием длительное дали?Успели почеремякать пасриотично с гiмном на вустах?)))
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"власть которой борется за каждого своего солдата и гражданина" Какого гражданина, дeбил? Он гражданин Италии так-то, заехал на историческую родину для сафари.
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Он Алекс
Он Алекс
Аполлон Безобразов, сафари у гиркина , Моторола, безлера было, обычные гопники с на России, ты че то путаешь ольгинец
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1
Он Алекс
Он Алекс
Виталий!! Никогда не сдавайся, особенно ушлеПк.Ам из за поребрика !!! Правда на твоей стороне, ты не виновен! Мы и ты победим! Сил тебе !!!!
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2 из 3 ответов | показать все
Он Алекс
Он Алекс
Кристина Стефанова, слышь чучело смешное ты из типа литвы, ты своими рогами из Ольгино можешь ещё калякать, но осталось не долго, и ты конечно будешь отвечать, но только не как в Европе принято, а по пацански со всеми последствиями, у вас на россии если меняют, то под корень
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Он Алекс, фекалий тебя не услышит,не надрывайся.
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