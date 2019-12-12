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12 грудня • оновлено в 14:18
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"Не заявляли, що журналісти": прикордонники виправдалися за скандал із пропагандистами Кремля в Києві

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У Державній прикордонній службі України заявили, що пропустили на територію держави пропагандистів каналу Міноборони Росії "Звезда", оскільки ті не сказали, що журналісти.

Таке пояснення скандалу відомство дало в коментарі "ВВС Україна". Прикордонники підкреслили, що рупори путінського режиму в'їхали до України не як представники ЗМІ.

"Вони не заявляли, що вони журналісти", – сказали в Держприкордонслужбі. На питання, чому російських пропагандистів пропустили, представник відомства відповів, що стосовно цих людей не було інформації про заборону на в'їзд.

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Пропагандистка "Звезды" Діана Сіразі

Пропагандистка "Звезды" Діана Сіразі

Скриншот відео

Так, зважаючи на коментар Держприкордонслужби, журналісти "Звезды" не вказали справжню мету поїздки, за що, теоретично, українська сторона їх може видворити і поставити заборону на в'їзд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в СБУ зазначили, що пропагандистка "Звезды" Діана Сіразі прибула до Києва як приватна особа. У відомстві запевнили, що "оперативно відреагують", якщо пропагандистами будуть вчинені протиправні дії.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Місце
Україна Київ
Тег
Державна прикордонна служба України
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Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
А что при прохождении граници у всех спрашивают кто они по профессии?
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
А чё за кипишь вна? Зеленский приглашал всех журналистов - "приезжайте, смотрите, пишите". Мы ведь тоже можем всяких Цимбалюков и Ко. за одно место подвесить.
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Так Зе же сам приглашал: "приезжайте посмотрите глазами ножками ручками" Или брехло?
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