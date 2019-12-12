"Не заявляли, що журналісти": прикордонники виправдалися за скандал із пропагандистами Кремля в Києві

У Державній прикордонній службі України заявили, що пропустили на територію держави пропагандистів каналу Міноборони Росії "Звезда", оскільки ті не сказали, що журналісти.

Таке пояснення скандалу відомство дало в коментарі "ВВС Україна". Прикордонники підкреслили, що рупори путінського режиму в'їхали до України не як представники ЗМІ.

"Вони не заявляли, що вони журналісти", – сказали в Держприкордонслужбі. На питання, чому російських пропагандистів пропустили, представник відомства відповів, що стосовно цих людей не було інформації про заборону на в'їзд.

Пропагандистка "Звезды" Діана Сіразі Скриншот відео

Так, зважаючи на коментар Держприкордонслужби, журналісти "Звезды" не вказали справжню мету поїздки, за що, теоретично, українська сторона їх може видворити і поставити заборону на в'їзд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в СБУ зазначили, що пропагандистка "Звезды" Діана Сіразі прибула до Києва як приватна особа. У відомстві запевнили, що "оперативно відреагують", якщо пропагандистами будуть вчинені протиправні дії.

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