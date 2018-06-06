"Ми маємо справу з покидьками": фігурант "розстрільного списку-47" виступив із заявою

Журналіст Еспресо TV Богдан Буткевич прокоментував своє потрапляння до списку з 47 українських журналістів і блогерів, яким, за версією СБУ, загрожує смерть від рук кілерів.

Буткевич повідомив в ефірі ObozTV, що не знає, чи є даний список реальним.

"Не знаю, це питання не до мене, а до СБУ. Я цей список побачив вперше, як і всі", - сказав він.

"Ми маємо справу з покидьками, тому я від них нічого не чекаю. Я вважаю, що обов'язок кожної нормальної людини - зробити все, щоб ці російські покидьки пішли з моєї країни і більше ніколи не мали до цього відношення. Якщо вони думають, що когось налякають, то це їхні великі т*порилі мрії", - заявив Буткевич.

На питання, чи надали йому після публікації списку державну охорону, журналіст віджартувався: "Звичайно дали - особисту, як у Пабло Ескобара (колумбійського наркобарона - ред.). Наскільки я знаю, всім (фігурантам - ред.) пропонували охорону, але я від неї відмовився ".

Також журналіст повідомив, що хоче знайти того, хто "злив" дані списки виданню "Страна". На думку Буткевича, "їх давно треба було позакривати, враховуючи, хто їх шеф і звідки вони фінансуються".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські спецслужби інсценували вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка, щоб затримати організаторів замаху на нього. 30 травня на брифінгу в Києві глава СБУ Василь Грицак заявив про затримання замовника вбивства журналіста.

Після цього генпрокурор Юрій Луценко заявив, що крім замаху на Бабченка в Києві, злочинні угруповання планували вбивства ще 47 осіб.

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