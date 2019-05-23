"Не забудемо. Не пробачимо": від важкого поранення помер боєць 10 ОГШБр

Після важкого поранення в бою на території Луганської області у Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова помер боєць 10 окремої гірсько-штурмової бригади Роман Досяк. Всі зусилля лікарів виявилися марними – серце воїна зупинилося пізно ввечері 22 травня.

Про це повідомляється на офіційній сторінці 10 ОГШБр у Facebook. "Декілька днів. Декілька довгих днів боровся він сам та відчайдушно намагались його врятувати лікарі. Весь цей час його сім'я та побратими молились Господу. Але... Відійшов у вічність наш бойовий побратим-Роман Досяк, який зазнав страшного поранення під час бою з російсько-терористичними військами в Луганській області. Спи спокійно, брате, ми ніколи не забудемо. Та не пробачимо. Будь певний", - йдеться у повідомленні.

Facebook Романа Досяка

Наразі відомо, що загиблому героєві було 48 років, родом він – з села Ліщин Жидачівського району Львівської області. 18 травня поблизу селища Кримське на Луганщині йому в голову влучила куля ворожого снайпера. Пораненого бійця екстренно евакуювали вертольотом до Дніпра, о 9.30 18 травня він був доставлений до лікарні.

"Важке черепно-мозкове поранення. Тривала нейрохірургічна операція, складна боротьба за життя в реанімації... Вдень і вночі анестезіологи і нейрохірурги робили все, навіть неможливе, з надією на покращення, з вірою в життя... На жаль, цього разу смерть була сильніша. Серце Романа зупинилось о 23.15", - зазначив заступник головного лікаря по наданню екстренної медичної допомоги у Дніпропетровській лікарні імені Мечникова Олександр Толубаєв.

Нагадаємо, 14 травня у бою з російсько-окупаційними військами загинув гранатометник 24 окремого батальйону спеціального призначення "Донбас-Україна" Антон Безверхній (позивний "Пітбуль"), друг загиблої у квітні легендарної Яни Червоної ("Відьми").

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