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10 січня • оновлено в 13:37
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В аварії під Львовом загинув школяр: з'явилися подробиці

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У Львівській області вантажівка DAF збила 15-річного учня загальноосвітньої школи Дениса Струка. Від отриманих травм хлопець помер на місці пригоди.

Трагедія трапилася рано вранці 9 січня на трасі М-06 Київ – Чоп біля села Глушин Бродівського району. Про це OBOZREVATEL повідомили у пресслужбі ГУНП Львівщини.

"За кермом вантажівки перебував 59-річний житель Києва. Кримінальне провадження відкрито за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху)", – зазначили у відомстві.

Хлопця збила вантажівка DAF

Хлопця збила вантажівка DAF

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У поліції додали, що обставини події встановлюються.

Не знають про деталі ДТП і в рідному селі Дениса – Ясенові, яке розташоване за дев'ять кілометрів від місця події. "Різні чутки ходять про причини аварії, але точно ніхто нічого не знає", – повідомили OBOZREVATEL у сільраді.

Відомо, що загиблий навчався у 10 класі. У нього залишилися молодший брат і сестричка. "Дівчинка народилася у грудні 2019 року", – повідомили у сільраді.

ДТП трапилася на трасі біля с. Глушин

ДТП трапилася на трасі біля с. Глушин

Аварія трапилася на рівній ділянці дороги

Аварія трапилася на рівній ділянці дороги

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові 9 січня на перехресті зіткнулися легковий автомобіль і мікроавтобус. В результаті загинула 3-річна дівчинка.

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Автор
Антон Степанов
Теми
Кримінал Війна на дорогах Ексклюзив
Місце
Україна Львів
Теги
ДТП авто
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