В аварії під Львовом загинув школяр: з'явилися подробиці

У Львівській області вантажівка DAF збила 15-річного учня загальноосвітньої школи Дениса Струка. Від отриманих травм хлопець помер на місці пригоди.

Трагедія трапилася рано вранці 9 січня на трасі М-06 Київ – Чоп біля села Глушин Бродівського району. Про це OBOZREVATEL повідомили у пресслужбі ГУНП Львівщини.

"За кермом вантажівки перебував 59-річний житель Києва. Кримінальне провадження відкрито за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху)", – зазначили у відомстві.

Хлопця збила вантажівка DAF

У поліції додали, що обставини події встановлюються.

Не знають про деталі ДТП і в рідному селі Дениса – Ясенові, яке розташоване за дев'ять кілометрів від місця події. "Різні чутки ходять про причини аварії, але точно ніхто нічого не знає", – повідомили OBOZREVATEL у сільраді.

Відомо, що загиблий навчався у 10 класі. У нього залишилися молодший брат і сестричка. "Дівчинка народилася у грудні 2019 року", – повідомили у сільраді.

ДТП трапилася на трасі біля с. Глушин

Аварія трапилася на рівній ділянці дороги Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові 9 січня на перехресті зіткнулися легковий автомобіль і мікроавтобус. В результаті загинула 3-річна дівчинка.

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