Не всі були п'яні: син застреленого на Житомирщині воїна розповів нові деталі трагедії

Син воїна ООС, який загинув від руки стрілка на Житомирщині, розповів про нові деталі тієї ночі. За його словами, батько не пив і не міг почати конфлікт через те, що стрілок Анатолій Захаренко нібито не пустив дітей на війну.

Про це він розповів hromadske на умовах анонімності За його словами, батько не дожив до 50 років всього лише два місяці. За часів Революції Гідності він був активним її учасником, а після воював в ООС в батальйоні ім. Кульчицького, як і решта загиблих в ту ніч.

"Всі хлопці, яких убили, служили теж там, але в різний період. Там і познайомилися. Батько був прикладом мужності. Він не боявся смерті і говорив, що він "фартовий". Стільки разів його захищало від смерті. Те, що сталося зараз , просто не вкладається в голові. Остання ротація мого батька була довгою – вісім місяців. Два тижні тому він повернувся з війни. І разом з сімома побратимами зібралися на риболовлю. Всі вони були мужніми, справжніми друзями і патріотами України. Я їх всіх знав особисто", – розповів син.

Син застреленого на Житомирщині воїна розповів нові деталі трагедії офіс Генпрокурора

За його словами, на ставок вони приїхали вранці 21 травня, днем рибалили і маринували м'ясо, а ввечері накрили стіл, після чого зателефонували з дружинами, сказав що все в порядку і скоро підуть спати. Також син воїна розповів, що ще один загиблий – Роман Ханенко – знав стрілка вже давно і неодноразово приїжджав на ставок з друзями.

При цьому син загиблого заявив, що його батько непитущий, так що не всі воїни в ту ніч вживали спиртне.

"Батькові він прострілив праву легеню і печінку. У всіх інших також поранення в області тулуба. Одному вдалося втекти. Зараз активно обговорюють тему, що компанія розпивала спиртні напої. Я хочу сказати, що з 8 чоловіків пили не всі. Мій батько точно непитущий" , – запевнив він.

Син застреленого на Житомирщині воїна розповів нові деталі трагедії Національна поліція України

Висловився син і про версію конфлікту, яку озвучила дружина стрілка – мовляв, загиблі висловлювали йому претензії, так як він нібито не пустив сина на війну.

"Я знаю, що мій батько і інші ніколи не могли такого сказати безпідставно. Бо проти того, щоб молодь йшла на війну. Я думаю, що він щось ляпнув, а вони йому пояснили в грубому тоні. Це все-таки воїни" , – сказав він.

"Я дійсно не сумніваюся, що орендарю дадуть довічне. Навіть якщо за ним хтось стоїть, я не бачу сенсу його захищати. Я просто не знаю, який інший вирок можна дати подонку, який зруйнував 7 сімей за одну ніч. Я, сім'ї загиблих і побратими загиблих прагнемо до справедливості і покарання винних. і щоб пам'ять загиблих не заплямували ", – підсумував син загиблого воїна.

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