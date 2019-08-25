Не витримав: названо причину обвалення мосту в Харкові

Автомобільний міст у Харкові обвалився 25 серпня через динамічний удар перевантаженої фури.
Про це йдеться в офіційній заяві Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") у Facebook.
"Аварійне руйнування частини шляхопроводу через залізницю на дорозі М-18 в районі с. Пісочин (об’їзна Харкова) відбулося через динамічний удар перевантаженої фури. Наразі транспортні потоки направлено по іншій частині Окружної – по дорозі Київ-Харків-Довжанський", – йдеться в повідомленні.
Руйнування мосту в Харкові
поліція
Уточнюється, що згідно з експертизою, проведеною в травні 2018 р. транспортна споруда кваліфікувалася, як працездатна і до категорії аварійної не належала. Міст було зведено в 1977 році.
"За попередніми даними, руйнування відбулося через суттєве перевантаження однієї із фур, що пересувалася мостом, в результаті чого відбувся зсув плити та руйнування конструкції. Зміщення конструкції, за попередньою інформацією, зміг спричинити динамічний удар перевантаженої фури, про що свідчить чітко виражений гальмівний шлях у межах місця руйнування", – додали в "Укравтодорі".
Міст обвалився в Харкові
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За даними відомства, правоохоронці та експерти почали проводити аналіз камери відеоспостереження і вивчати гальмівний шлях, а також інші чинники для встановлення причини руйнування.
"За результатами обстеження, буде прийнято рішення щодо відновлення або ділянки мосту, або необхідності повної реконструкції мостової споруди", – підсумували у відомстві.
Як повідомляв OBOZREVATEL, однією з наймасштабніших поломок мостів у Києві стало часткове обвалення Шулявського шляхопроводу в 2017 році. Купи бетону звалилися прямо поруч з автомобілями.
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