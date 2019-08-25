Не витримав: названо причину обвалення мосту в Харкові

Автомобільний міст у Харкові обвалився 25 серпня через динамічний удар перевантаженої фури.

Про це йдеться в офіційній заяві Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") у Facebook.

"Аварійне руйнування частини шляхопроводу через залізницю на дорозі М-18 в районі с. Пісочин (об’їзна Харкова) відбулося через динамічний удар перевантаженої фури. Наразі транспортні потоки направлено по іншій частині Окружної – по дорозі Київ-Харків-Довжанський", – йдеться в повідомленні.

Руйнування мосту в Харкові поліція

Уточнюється, що згідно з експертизою, проведеною в травні 2018 р. транспортна споруда кваліфікувалася, як працездатна і до категорії аварійної не належала. Міст було зведено в 1977 році.

"За попередніми даними, руйнування відбулося через суттєве перевантаження однієї із фур, що пересувалася мостом, в результаті чого відбувся зсув плити та руйнування конструкції. Зміщення конструкції, за попередньою інформацією, зміг спричинити динамічний удар перевантаженої фури, про що свідчить чітко виражений гальмівний шлях у межах місця руйнування", – додали в "Укравтодорі".

Міст обвалився в Харкові "Авто Харків" Telegram

За даними відомства, правоохоронці та експерти почали проводити аналіз камери відеоспостереження і вивчати гальмівний шлях, а також інші чинники для встановлення причини руйнування.

"За результатами обстеження, буде прийнято рішення щодо відновлення або ділянки мосту, або необхідності повної реконструкції мостової споруди", – підсумували у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, однією з наймасштабніших поломок мостів у Києві стало часткове обвалення Шулявського шляхопроводу в 2017 році. Купи бетону звалилися прямо поруч з автомобілями.

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