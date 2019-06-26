Не вірте соцопитуванням: Джемілєв назвав ознаку повернення Криму

Соціологічним опитуванням, які проводяться у Росії та демонструють зниження оцінки росіян факту анексії Криму, не слід довіряти.

Головна ознака того, що Російська Федерація рухається шляхом відновлення міжнародного права, полягає в іншому. Про це OBOZREVATEL заявив лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв.

Мустафа Джемілєв Ideologs.com

Коментуючи дані останніх соціологічних опитувань, проведених у РФ, зокрема "Левада-центру", які засвідчили істотне зниження рівня схвалення анексії Криму (з 67% у грудні до 39% у травні), Джемілєв зауважив: "Я б не став надавати великого значення соціологічним даним, що виходять із Росії, бо там вільного волевиявлення немає".

У цьому контексті політик розповів, що деякі громадяни Росії побоюються заходити на українські сайти, оскільки "все це фіксується ФСБ і можуть бути наслідки".

"Щоб відповісти на ці запитання правильно, іноді треба бути камікадзе. На іншому боці обов'язково хтось підслуховує", — наголосив він.

Таким чином, навіть якщо соцопитування "засвідчують певне охолодження", "вони в жодному разі не демонструють чітку картину", — переконаний Джемілєв.

Відповідаючи на запитання, що могло б послужити справдешньою ознакою того, що Росія повертається у поле дотримання міжнародного права, він сказав: "Звільнення окупованих територій і відшкодування тих збитків, яких вони завдали".

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Водночас нардеп нагадав: "Росія не хоче цього робити. Вона захоче це робити тільки якщо буде сильний тиск. Поки що ми цього не спостерігаємо. Останнє рішення ПАРЄ свідчить зовсім про інше. Про те, що там меркантильні інтереси значно вищі за інтереси верховенства права".

Нагадаємо, раніше у коментарі OBOZREVATEL журналіст і телеведучий Євген Кисельов заявив: соціологічні опитування, які демонструють різке падіння рейтингу довіри президента Росії Володимира Путіна, не можуть бути "конвертовані у серйозні політичні зміни". "Поки що це щось абсолютно віртуальне".

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