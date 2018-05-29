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Не віримо в те, що сталося - подруга вбитої на Донбасі дівчинки

1.3тЧитати новину російською

Вбита терористами "ДНР" під час обстрілу селища Залізне Донецької області Дар'я Каземірова була неймовірно гарним другом, який завжди міг підтримати у скрутну хвилину.

"Ми всі не віримо в те, що сталося. Ми з нею давно давно дружили. Гуляли разом. Не знаю як зараз мамі, але її бабусі дуже тяжко. Вона була єдиною онучкою. І братові теж", - розповіла OBOZREVATEL подруга вбитої дівчинки.

За її словами, спочатку вони з Дашею жили поруч, але потім та переїхала від батьків до бабусі. Загибла дівчинка підтримувала Україну в соцмережах, але про політику діти не говорили.

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"Я не підтримую нікого. Винні всі, я так вважаю. А людину вже не повернути. Хоча з Дашею ми про політику не говорили", - зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL , перед загибеллю Даша Каземірова готувалася до випускного

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Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфліктАТО на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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