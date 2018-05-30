Не відмиються: в Росії визначили вбивць Бабченка

Вбивство в Києві журналіста Аркадія Бабченка може стати ще більш резонансним, ніж отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля в Великобританії.

Таку думку у своєму Telegram висловив російський публіцист Олександр Невзоров.

За його словами, вбивці відомі - "кримінальники, які захопили Донбас".

"Той рідкісний випадок, коли все відразу зрозуміло. Кримінальники, які захопили Донбас, помстилися за все, що він про них думав і писав. А відмиватися від Аркашиної крові буде важче, ніж від сотні Скрипалів", - написав Невзоров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, юрист-криміналіст Анна Маляр впевнена, що працювали професіонали. За її словами, Бабченка могли покликати вийти на вулицю.