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Не відмиються: в Росії визначили вбивць Бабченка

15.2тЧитати новину російською

Вбивство в Києві журналіста Аркадія Бабченка може стати ще більш резонансним, ніж отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля в Великобританії.

Таку думку у своєму Telegram висловив російський публіцист Олександр Невзоров.

За його словами, вбивці відомі - "кримінальники, які захопили Донбас".

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"Той рідкісний випадок, коли все відразу зрозуміло. Кримінальники, які захопили Донбас, помстилися за все, що він про них думав і писав. А відмиватися від Аркашиної крові буде важче, ніж від сотні Скрипалів", - написав Невзоров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, юрист-криміналіст Анна Маляр впевнена, що працювали професіонали. За її словами, Бабченка могли покликати вийти на вулицю.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
УкраїнаКиїв
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