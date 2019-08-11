"Не віддасть ні п'яді української землі!" Військовий розповів про нового командуючого ООС

Генерал-лейтенант Володимир Кравченко, призначений новим командувачем Операції Об'єднаних сил на Донбасі (ООС), не віддасть ні п'яді української землі.

"Він справжній патріот". Про це OBOZREVATEL розповів екс-спікер Генерального штабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Волошин.

Генерал Володимир Кравченко 24 Канал

"Я під його керівництвом служив недовго в АТО в 2015 році, але знаю його, по-перше, як порядного офіцера і генерала, як людину, яка завжди тримає слово. По-друге, він військовий професіонал, яких в армії дуже цінують. Його поважають підлеглі, цінує керівництво і командування", – додав він.

Як переконаний Волошин, Кравченко "дійсно буде чітко дотримуватися всіх законів, всіх розпоряджень і всіх наказів. Він не віддасть ні п'яді української землі".

Як писав OBOZREVATEL, призначення Володимира Кравченка на пост командувача ООС викликало тривогу в терористичній "ДНР" і у кремлівських пропагандистів. Так, одіозний терорист, "начальник прес-служби народної міліції ДНР" Данило Бессонов заявив, що справою всього життя Кравченка є боротьба з Росією і що він є одним з найбільш принципових генералів сучасної армії України.

Раніше екс-начальник прес-центру АТО Роман Туровець нагадав про те, що генерал Кравченко ніколи не був фігурантом скандалів.

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