''Не великий профі'': екс-співробітник СБУ розповів про харківського терориста

Мешканець Харкова, затриманий за підозрою в підготовці теракту в метро, не володів професійною підготовкою і легко потрапив у пастку СБУ.

Про це розповів в ефірі ObozTV екс-співробітник СБУ Іван Ступак, коментуючи теракт, якому запобігли спецслужби.

За словами експерта, інцидент породив багато питань – чи був затриманий професіоналом, чи мав досвід мінно-вибухової справи, чи брав участь в АТО.

"Якщо мета серйозна, яку важко реалізувати, підшукують професіоналів своєї справи – людину з досвідом, яка зуміє зробити грамотно і не бути упійманою. Якщо спецслужба заздалегідь знала, що буде теракт, йому заздалегідь підклали муляж, значить людина не розібралася, що їй підклали. Можна припустити, що він не такий великий професіонал. Професіонал на дотик би зрозумів, що там щось не те", – вважає колишній СБУшник.

Ступак зазначив, що винагорода в 15 тис. доларів є дуже великою сумою для такого рівня.

"Зазвичай платять менше. На цих можливих терактах заробляє величезна кількість посередників. Наприклад, виділяється сума 10 тис. доларів на вчинення цього жахливого злочину. Поки вона дійде до виконавця, він отримає в кращому випадку тисячу. Кожен посередник "відсмикує" собі, і до виконавця доходять мізерні суми. Знаходять звичайнісіньку людину, яка готова зробити цю справу", – пояснив він.

Також екс-співробітник СБУ прокоментував основну версію слідства про російський слід злочину.

"Зараз всі говорять про "російський слід". Завжди було зручно показувати, що Росія стоїть за всіма терактами в країні. Так, не можна з них знімати цю провину, але і не можна на них все перекладати. Треба дочекатися слідства, судового рішення і подивитися, чим завершиться", – зазначив Ступак.

facebook.com/SecurSerUkraine

facebook.com/SecurSerUkraine

Як повідомляв OBOZREVATEL:

СБУ запобігла скоєнню терористичного акту на станції метро "Індустріальна" в Харкові. Замовником кривавого злочину названі спецслужби Росії, які завербували харків'янина.

Представники спецслужб РФ передали виконавцеві вибуховий пристрій потужністю 600 грамів тротилу, який приводився в дію телефонним дзвінком. Вони також надали інструкцію для проведення підготовчих заходів та виплатили 15 тис. доларів за виконання злочину.

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