"Не Труба, а порожній барабан": ДБР розкритикували через убивство копами дитини

Державне Бюро Розслідувань не хоче виконувати своїх прямих обов'язків, оскільки у справі про вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому, з чотирьох осіб, які стріляли, підозри є тільки у двох.
Про це ефірі ток-шоу "Народ проти" на телеканалі ZIK заявив адвокат Олексій Шевчук, зазначивши, що довелося звернутися до президента України Володимира Зеленського, щоб хоча б одне клопотання захисту було задоволено (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця сторінки).
"Сьогодні той Труба, який очолює ДБР не труба, а порожній барабан. З чотирьох осіб, які стріляли, підозри тільки у двох. Що буде в цій країні, якщо ніхто не хоче виконувати свої прямі повноваження", – обурився Шевчук.
Олексій Шевчук в телеефірі
Скріншот відео
За його словами, сьогодні в Україні забули такі терміни як ювенальна превенція, ювенальна юстиція, ювенальна пробація, а також знищили інститут дільничних інспекторів і правоохоронців, які повинні захищати дітей.
"Як тільки сьогодні хоча б один начальник райвідділу піде у відставку і понесе персональну відповідальність за те, що відбувається у нього в районі і як тільки сьогодні один із тих співмешканців або батьків понесе хоч якусь відповідальність за те, що він убив свою дитину, у нас не буде проблем. При цьому якщо це буде публічно освітлено і доведено до відома всім дільничним інспекторам", – наголосив адвокат.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У п'ятницю, 31 травня, в місті Переяслав-Хмельницький 5-річний Кирило Тлявов отримав вогнепальне поранення в голову, коли гуляв біля свого будинку.
3 червня дитина померла в лікарні, не приходячи до тями.
Як з'ясувалося, у хлопчика потрапила випадкова куля. Поруч із його будинком двоє п'яних поліцейських у вільний від роботи час "розважалися" стріляниною по банках.
Підозрюваних заарештували. Це старший сержант Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько. Спочатку їх дії кваліфікували за частиною 2 статті 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб за попередньою змовою).
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