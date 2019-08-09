Не треба сліпої помсти! Сім'ї загиблих під колесами авто Зайцевої уточнили вимоги до Зеленського

Родичі жертв та постраждалих у ДТП на вул. Сумській у Харкові за участю Олени Зайцевої та Геннадія Дронова хочуть домогтися справедливості і не мають наміру тиснути на суд.

Вимоги уточнила їх захисник Лариса Матвєєва. За її словами, саме з цією метою вони записали звернення до президента України Володимира Зеленського. "Ніхто не хоче ні "сліпої" помсти, ні тиску на суд, хочуть невідворотності покарання для винних і гласності процесу", – пояснила вона на своїй сторінці в Facebook. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

При цьому адвокат заявила, що цинізм з боку захисту Зайцевої та її змінена позиція щодо справи дуже обурили її клієнтів.

Родичі жертв ДТП із Зайцевою звернулися до Зеленського

"У людей, які втратили найближчих і своє здоров'я, не так багато залишається бажань, але вони сподіваються, що на прикладі цієї справи почне змінюватися система: на виявлення в даному процесі порушення чинного законодавства поліцейськими, слідчим, експертами, лікарями повинна послідувати реакція, інакше такі справи і далі продовжать затягувати і розвалювати на догоду тим злочинцям, хто може собі це дозволити", – заявила Матвєєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 липня потерпілі в ДТП в Харкові на Сумської звернулися до Зеленського з проханням гарантувати справедливе розслідування трагедії. Вони висловили занепокоєння через те, що засуджена Олена Зайцева може затягувати розгляд справи.

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