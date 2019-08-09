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Не треба сліпої помсти! Сім'ї загиблих під колесами авто Зайцевої уточнили вимоги до Зеленського

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Родичі жертв та постраждалих у ДТП на вул. Сумській у Харкові за участю Олени Зайцевої та Геннадія Дронова хочуть домогтися справедливості і не мають наміру тиснути на суд.

Вимоги уточнила їх захисник Лариса Матвєєва. За її словами, саме з цією метою вони записали звернення до президента України Володимира Зеленського. "Ніхто не хоче ні "сліпої" помсти, ні тиску на суд, хочуть невідворотності покарання для винних і гласності процесу", – пояснила вона на своїй сторінці в Facebook. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

При цьому адвокат заявила, що цинізм з боку захисту Зайцевої та її змінена позиція щодо справи дуже обурили її клієнтів.

Родичі жертв ДТП із Зайцевою звернулися до Зеленського

Родичі жертв ДТП із Зайцевою звернулися до Зеленського

"У людей, які втратили найближчих і своє здоров'я, не так багато залишається бажань, але вони сподіваються, що на прикладі цієї справи почне змінюватися система: на виявлення в даному процесі порушення чинного законодавства поліцейськими, слідчим, експертами, лікарями повинна послідувати реакція, інакше такі справи і далі продовжать затягувати і розвалювати на догоду тим злочинцям, хто може собі це дозволити", – заявила Матвєєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 липня потерпілі в ДТП в Харкові на Сумської звернулися до Зеленського з проханням гарантувати справедливе розслідування трагедії. Вони висловили занепокоєння через те, що засуджена Олена Зайцева може затягувати розгляд справи.

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Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Особи
Олена Зайцева Володимир Зеленський
Місце
Україна Харків
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