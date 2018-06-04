Последние несколько месяцев прошли на фоне максимального усиления противотанковых возможностей украинской армии. У всех на слуху поставки американцами партии ПТРК "Джевелин", однако на самом деле процессы гораздо масштабнее, чем кажутся.

ПТРК "Скиф"

Еще после танковых баталий во время сражения за Дебальцево зимой 2015 г. высшему командованию ВСУ стало ясно, что противник обладает достаточно большим количеством танков, которые к тому же применяет массово. Фактически противопоставить такой тактике на тот момент было нечего. Имевшиеся на опорных пунктах старые советские противотанковые комплексы не могли эффективно бороться ни с Т-64, ни тем более с самыми современными модификациями Т-72, которые применял противник.

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Что в принципе подтверждает и статистика — основные потери в танках российско-оккупационные формирования понесли от подрывов на минных полях и в противостоянии с нашими танкистами. Единственный известный случай уничтожения противотанковыми ракетами — это работа одиночного расчета самоходной противотанковой установки "Штурм".

Поэтому нет ничего удивительного, что после 2015 г. стали массово закрывать потребности армии в противотанковых средствах. Прежде всего начали снимать с хранения самоходные противотанковые машины 9П148 — фактически это ПТУР "Фагот" или "Конкурс" на шасси БРДМ-2. Хотя проблемы с советскими комплексами и их сроками хранения остаются, однако поначалу это был один из реальных шагов для улучшения ситуации, хотя и не кардинально.

Следующим моментом стала активизация работы государственного ККБ "Луч" по производству и модернизации противотанковых ракетных комплексов. Уже в 2016–2017 гг. предприятие получило колоссальные средства на расширение производства и на выпуск десятков новых пусковых установок и сотен ракет комплексов "Стугна-П" и "Корсар". Хотя возможности их довольно скромные на фоне американских "Джевелинов", однако вполне позволяют жечь российские танки типа Т-64 или Т-72.

Тот же "Корсар" гораздо легче "американца", что позволяет вести огонь "с плеча" и гарантированно поражать противника на тех же 2500 м. Важной составляющей является и цена — выстрел из отечественного комплекса стоит всего около $20 тыс.

Еще одной достаточно важной программой стала модернизация противотанковых орудий МТ-12 "Рапира" для применения ПТУР Р-111 "Стугна". Стоит сказать, что это еще "довоенная" разработка "Луча" (так, государственные испытания были проведены более восьми лет назад), предназначенная как для внутреннего рынка (для замены советских ракет "Кастет" для стрельбы из 100-мм орудий), так и для продвижения на экспорт (существовали варианты под 105 и 115 мм).

Преимущества такой ракеты очевидны — за достаточно скромные деньги (единственно, что будет необходимо массово производить, — блок наведения) орудие производства 1960-х годов может поражать цели на расстояниях до 5 км с ориентированием в луче лазера. При этом бронепробитие составляет хотя и не рекордные, но вполне неплохие 550 мм за слоем "ракетной брони".

А если вспомнить, что, даже по самым скромным оценкам, на вооружении ВСУ состоит 500 таких орудий, то становится виден масштаб изменений самого характера противостояния. Ведь даже без ракет наши артиллеристы умудрялись расстреливать вражеские колонны — вспомним хотя бы чисто российские МТ-ЛБВМ, расстрелянные 26 августа 2014 г. под Кутейниково, то довольно просто представить, что будет, если на вооружение массово пойдут "Стугны".

Однако это еще не все. Киевляне из "Луча" не останавливаются на достигнутом и продолжают модернизировать конструкцию своих ракет. Так, буквально на днях появились сообщения об успешных испытаниях на полигоне в Черниговской области нового боевого модуля с ПТРК "Скиф". Конечно, это делается на деньги иностранного заказчика — на этот раз турецкой компании ASELSAN, но, как показывает практика, это, увы, пока необходимый этап в разработке и производстве нового отечественного оружия — в условиях воюющей страны сложно выделить деньги на перспективные образцы и их полноценные полевые испытания.

Судя по фото и видео, новый модуль размещается на шасси бронированной машины "Варта" и позволяет эффективно использовать ПТРК "Скиф" — фактически экспортный вариант хорошо известной в ВСУ "Стугна-П", который отличается только прибором наведения (на "Скифе" он белорусского производства).

Собственно говоря, "Скиф" в кооперации с белорусскими оборонными предприятиями уже достаточно долго и успешно экспортируется. Так, только по открытым данным, он поставлен в Азербайджан, Алжир и Грузию. Естественно, что используется он и в ВС Беларуси.

Как отмечают буквально все военные специалисты, ракеты комплекса могут использоваться не только для поражения бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню с динамической защитой, но также для уничтожения малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, вертолетов, в том числе и зависших, надводных целей и живой силы противника в любое время суток.

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Таким образом, формируется целая система противотанкового вооружения украинской армии, которая включает в себя и буксируемую артиллерию, и разнообразные противотанковые комплексы, причем ставка делается на мобильные варианты с установкой на бронеавтомобили, и массовые пехотные образцы. Не стоит забывать и о том, что на вооружение Воздушных сил принята противотанковая ракета "Барьер-В", которая в ближайшее время может стать основным вооружением для парка украинских боевых вертолетов.

Кроме того, в танковые части стали массово поступать ракеты "Комбат" калибра 125 мм, которые могут применяться для стрельбы из танков Т-72, Т-80УД, Т-84, БМ "Булат" и БМ "Оплот".

Есть в формируемой системе и место для современных американских "Джевелинов", для которых уже сформированы мобильные группы со специально обученными расчетами, задачей которых является уничтожение бронетехники противника на угрожающих направлениях.

Можно смело говорить, что возможное танковое наступление нашим военным будет чем отбивать, и это, кстати, прекрасно понимает российское командование оккупационных войск, которое уже гораздо реже стало привлекать танки для обстрелов наших позиций на линии соприкосновения. А еще буквально год назад это было настоящим бедствием, когда на 3–4 км выкатывался одиночный танк, экипаж которого безбоязненно выстреливал свой боекомплект, нанося огромный урон. Теперь, судя по сообщениям в социальных сетях, самих же боевиков, даже одиночные машины в пределах видимости расстреливаются нашими противотанкистами как днем, так и ночью.