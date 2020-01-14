Не той, хто тиснув кнопку? У МАУ назвали головного винуватця аварії літака в Ірані

Головним винуватцем трагедії з літаком МАУ можна вважати Державіаслужбу Ірану, так як вона не закрила повітряний простір.

Про це заявив президент МАУ Євген Дихне в інтерв'ю LB.ua. "Моя думка: винен той, хто не закрив простір над Іраном. Мене не дуже хвилює, натиснула людина кнопку чи система активувалася сама", – сказав він.

За його словами, тут йдеться про виконання державними органами країни загальносвітовоъ угоди із забезпечення безпеки.

Трагедія з літаком МАУ в Ірані

"Держава, яка відповідає за свій повітряний простір, має забезпечити його безпеку. Якщо вони грають в якісь війнушки, вони повинні подбати про те, щоб це ніяк не відбилося на цивільної авіації, незалежно від того, чиї там літаки літають", – заявив Дихне.

За його словами, те, що США для своїх бортів закрили повітряний простір – чиста формальність, вони туди і так не літали.

"В оцінці будь-якої події ми більше орієнтовані і імплементовані в європейські норми за нормативами вимогами до авіаційної безпеки та управління цивільною авіацією. По-перше, у нас збігається час доби. З Америкою ж різниця день-ніч. Авіакомпанія не повинна приймати подібні рішення. Вона виконала всі необхідні вимоги щодо дотримання безпеки", – пояснив президент МАУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Ірані заарештували кілька людей, яких підозрюють у причетності до краху українського літака МАУ в Тегерані.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!