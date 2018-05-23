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Не того "кривавим пастором" прозвали: Гиркин "пролив світло" на ліквідацію ватажка "ЛНР"

35.3тЧитати новину російською

Екс-ватажок терористів "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) заявив, що одного з найвпливовіших ватажків бойовиків "ЛНР" Олексія Мозгового в 2015 році знищили при безпосередній участі колишнього "глави республіки" Ігоря Плотницького.

На відповідний запис, яку бойовик опублікував в забороній в Україні соціальній мережі "ВКонтакте", звернув увагу журналіст Денис Казанський.

"У 2014 році всіх звали на бій з "хунтою". А тепер з'ясовується що Плотницкий і Луганськ спеціально обстрілював, і Мозгового вбив. Не ту людину "кривавим пастором" прозвали!" - написав він у Twitter.

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За словами Гіркіна, Мозговий був убитий при безпосередній участі декількох росіян, чиї імена йому відомі. Однак озвучувати свою версію повністю він пообіцяв тільки після появи достовірних фактів.

Мозговий був убитий в своєму автомобілі в травні 2015 року. Поруч з машиною було підірвано дистанційний вибуховий пристрій, а потім вона була обстріляна з кулеметів і автоматичної зброї.

Розстріл проводився з двох сторін і, передбачувано, з чотирьох точок. Разом з Мозговим загинули прес-секретар Ганна Семелюк-Асєєва, двоє охоронців, включаючи начальника служби, і водій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гіркін заявив, що українські війська незабаром можуть повернути під контроль кілька населених пунктів на Донбасі .

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Ігор Гиркин (Стрєлков)Ігор ПлотницкийОлексій МозговийДенис Казанський
Місце
УкраїнаЛуганськ
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