Не тільки Мукачево: названо міста, де обжилася "українська мафія"

Злагоджена організована злочинність накрила майже всю Україну, попередив експерт із питань безпеки Сергій Шабовта.
Серед найбільш небезпечних регіонів не лише Закарпаття, але також Київ, Одеса, Миколаїв і Харків. Про це Шабовта розповів в ефірі ObozTV, коментуючи резонансну стрілянину в Мукачевому.
"Мукачево – не єдиний локальний регіон, якому на сьогодні властива така стійка і злагоджена організована злочинність. Вона практично накрила всю Україну. На жаль, правоохоронці цього не бачать, замовчують. А коли виникає така ситуація (як перестрілка 7 лютого. – Ред.), то її нам змальовують як якусь локальну подію", – зазначив експерт.
Він наголосив, що українська організована злочинність "давно інтегрована в Європу", про що свідчать щорічні аналітичні звіти Європолу.
Шабовта також назвав регіони, які можна віднести до найбільш небезпечних нарівні із Закарпаттям.
"Абсолютно точно – Київ та Київський регіон. Одеса. Харків. Миколаїв, де сьогодні ми бачимо прояви організованої злочинності", – перерахував він.
"Мабуть, найголовніші я назвав. Хоча до них можна додати і Дніпро з його проблемами, там ми теж бачимо багато різних звірячих злочинів", – уточнив фахівець.
Стрілянина в Мукачевому 7 лютого: на місці НП
facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice
Після перестрілки в Мукачевому запровадили посилені заходи безпеки
facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice
Як писав OBOZREVATEL:
Вдень 7 лютого в Мукачевому (Закарпатська область) було скоєно напад на автомобіль Артура Пашкуляка, якого пов'язують з ексдепутатом Михайлом Ланьо.
По машині була відкрита стрілянина з автомата і пістолета, також нападники застосували світлошумову гранату. Пашкуляка з пораненням в плече доставили до ужгородської клініки. Його охоронець з важким пораненням перебуває в мукачівській лікарні.
8 лютого в Нижніх Воротах Воловецького району Закарпатської області Національна поліція затримала сімох імовірних винуватців стрілянини.
За наказом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в Мукачевому запровадили посилені заходи безпеки.
Як повідомили власні джерела OBOZREVATEL, скористатися перестрілкою в Мукачевому хоче депутат Верховної Ради IX скликання Віктор Балога, який збирається домогтися призначення керівником місцевої поліції підконтрольної йому людини.
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