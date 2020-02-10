Не тільки Мукачево: названо міста, де обжилася "українська мафія"

Злагоджена організована злочинність накрила майже всю Україну, попередив експерт із питань безпеки Сергій Шабовта.

Серед найбільш небезпечних регіонів не лише Закарпаття, але також Київ, Одеса, Миколаїв і Харків. Про це Шабовта розповів в ефірі ObozTV, коментуючи резонансну стрілянину в Мукачевому.

"Мукачево – не єдиний локальний регіон, якому на сьогодні властива така стійка і злагоджена організована злочинність. Вона практично накрила всю Україну. На жаль, правоохоронці цього не бачать, замовчують. А коли виникає така ситуація (як перестрілка 7 лютого. – Ред.), то її нам змальовують як якусь локальну подію", – зазначив експерт.

Він наголосив, що українська організована злочинність "давно інтегрована в Європу", про що свідчать щорічні аналітичні звіти Європолу.

Шабовта також назвав регіони, які можна віднести до найбільш небезпечних нарівні із Закарпаттям.

"Абсолютно точно – Київ та Київський регіон. Одеса. Харків. Миколаїв, де сьогодні ми бачимо прояви організованої злочинності", – перерахував він.

"Мабуть, найголовніші я назвав. Хоча до них можна додати і Дніпро з його проблемами, там ми теж бачимо багато різних звірячих злочинів", – уточнив фахівець.

Стрілянина в Мукачевому 7 лютого: на місці НП facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

Після перестрілки в Мукачевому запровадили посилені заходи безпеки facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

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