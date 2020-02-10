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11 лютого • оновлено в 03:36
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Не тільки Мукачево: названо міста, де обжилася "українська мафія"

8.4т
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Злагоджена організована злочинність накрила майже всю Україну, попередив експерт із питань безпеки Сергій Шабовта.

Серед найбільш небезпечних регіонів не лише Закарпаття, але також Київ, Одеса, Миколаїв і Харків. Про це Шабовта розповів в ефірі ObozTV, коментуючи резонансну стрілянину в Мукачевому.

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"Мукачево – не єдиний локальний регіон, якому на сьогодні властива така стійка і злагоджена організована злочинність. Вона практично накрила всю Україну. На жаль, правоохоронці цього не бачать, замовчують. А коли виникає така ситуація (як перестрілка 7 лютого. – Ред.), то її нам змальовують як якусь локальну подію", – зазначив експерт.

Він наголосив, що українська організована злочинність "давно інтегрована в Європу", про що свідчать щорічні аналітичні звіти Європолу.

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Шабовта також назвав регіони, які можна віднести до найбільш небезпечних нарівні із Закарпаттям.

"Абсолютно точно – Київ та Київський регіон. Одеса. Харків. Миколаїв, де сьогодні ми бачимо прояви організованої злочинності", – перерахував він.

"Мабуть, найголовніші я назвав. Хоча до них можна додати і Дніпро з його проблемами, там ми теж бачимо багато різних звірячих злочинів", – уточнив фахівець.

Стрілянина в Мукачевому 7 лютого: на місці НП

Стрілянина в Мукачевому 7 лютого: на місці НП

facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

Після перестрілки в Мукачевому запровадили посилені заходи безпеки

Після перестрілки в Мукачевому запровадили посилені заходи безпеки

facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Кримінал Стрілянина в Мукачево 2020 Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Сергій Шабовта
Місце
Україна
Теги
кримінал Міністерство внутрішніх справ України
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Вот Шабовта врет !Нет никакой преступности в воюющей стране ! Все как один выстроились в очередь на фронт - мест там правда мало - но РОТАЦИЯ ! Вернулись отдохнуть одни - получили удостоверение УБД, другие на их место - и снова УБД ! Так скоро будет звание - трижды УБД ! ВЕСЬ НАРОД КАК ОДИН ! ( Кроме конечно Зеленского-уклоненца ))))))
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