Не тільки Крим: Прилепин закликав до "путінського" референдуму на Донбасі

Колишній радник загиблого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, російський письменник і пособник окупантів Захар Прилепін закликав до проведення "референдуму" на Донбасі щодо "виходу зі складу України".

Про це він заявив під час зустрічі з читачами у Москві. Його слова тут же кинулися цитувати російські та підконтрольні терористам "Л/ДНР" засоби масової інформації.

"Я завжди, коли виїжджав до Європи, говорив: "Хлопці, якщо ви так вірите в антидемократичність подій на Донбасі, приїжджайте, давайте проведемо там найпрозоріший у світі референдум, і ви побачите, що 85% населення Донбасу проголосує за відділення від України" , – стверджує він.

Захар Прилепін "Комсомольська правда"

При цьому Прилепин вибухнув погрозами: "Це принесе колосальні наслідки. Потім з'ясується, що і в Харкові подібний референдум можна провести, і там теж будуть результати, які не влаштують ні США, ні київську владу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Прилепін заявив, що команда ліквідованого терориста Захарченка готувала "республіку" до розширення.

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