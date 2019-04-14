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Не тільки Крим: Прилепин закликав до "путінського" референдуму на Донбасі

2.3тЧитати матеріал російською

Колишній радник загиблого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, російський письменник і пособник окупантів Захар Прилепін закликав до проведення "референдуму" на Донбасі щодо "виходу зі складу України".

Про це він заявив під час зустрічі з читачами у Москві. Його слова тут же кинулися цитувати російські та підконтрольні терористам "Л/ДНР" засоби масової інформації.

"Я завжди, коли виїжджав до Європи, говорив: "Хлопці, якщо ви так вірите в антидемократичність подій на Донбасі, приїжджайте, давайте проведемо там найпрозоріший у світі референдум, і ви побачите, що 85% населення Донбасу проголосує за відділення від України" , – стверджує він.

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Захар Прилепін

Захар Прилепін

"Комсомольська правда"

При цьому Прилепин вибухнув погрозами: "Це принесе колосальні наслідки. Потім з'ясується, що і в Харкові подібний референдум можна провести, і там теж будуть результати, які не влаштують ні США, ні київську владу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Прилепін заявив, що команда ліквідованого терориста Захарченка готувала "республіку" до розширення.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Захар Прилепин
Місце
Україна
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Belov Тима
Belov Тима
Да пиздуют нахуй в рашку,ДНР,лдр развалены нахуй
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Semenov Igor
Semenov Igor
Вполне возможен такой референдум.... и надо уважать выбор народа, или хохлы уважают только свои хотелки?
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a alexeyon
a alexeyon
Сказочный долбоеб этот прилепин, в рф не хочет провести референдум? Например -Ямало Ненецкий округ
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