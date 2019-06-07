Не стріляти у відповідь: в ООС відповіли на скандальну заяву Кучми щодо Донбасу

Українські військові на Донбасі не повинні просити дозволу відкривати вогонь у відповідь на обстріли з боку терористів "Л/ДНР".

Про це заявив заступник командувача ООС, керівник безпеки групи Тристоронньої контактної групи з питань мирного врегулювання на Донбасі генерал-майор Богдан Бондар на брифінгу в п'ятницю, 7 червня.

"Згідно з розпорядженням начальника Генштабу, головнокомандуючого, командувачу ОС і командирам бригад дозволяється самостійно застосовувати техніку і озброєння в разі загрози життю або втрати території", - сказав Бондар.

"Після цього не проводиться якихось каральних заходів, розборок, так як від цього залежить життя і здоров'я наших військовослужбовців, від цього залежить, в тому числі, моральний клімат в колективах, які виконують бойові завдання", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Глава української делегації на переговорах з врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма запевнив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь".

При цьому голова ВР Андрій Парубій заявив, що заяву про те, що ЗСУ не повинні відкривати вогонь у відповідь на обстріл терористів на Донбасі, призведе до капітуляції, а не до миру.

Через висловлювання Кучми розгорівся скандал, однак пізніше з'ясувалося, що військові не отримували "жорсткої заборони з Києва на роботу артилерії, якщо є хоч якась загроза життю військових", і "як працювали, так і працюють".

Пізніше Кучма пояснив свою скандальну заяву щодо стрільби на Донбасі. Він підкреслив, що українські військові повинні стріляти у відповідь, коли це відбувається за межами територій населених пунктів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал