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/Розслідування

Не стріляти у відповідь: в ООС відповіли на скандальну заяву Кучми щодо Донбасу

2.2тЧитати матеріал російською

Українські військові на Донбасі не повинні просити дозволу відкривати вогонь у відповідь на обстріли з боку терористів "Л/ДНР".

Про це заявив заступник командувача ООС, керівник безпеки групи Тристоронньої контактної групи з питань мирного врегулювання на Донбасі генерал-майор Богдан Бондар на брифінгу в п'ятницю, 7 червня.

"Згідно з розпорядженням начальника Генштабу, головнокомандуючого, командувачу ОС і командирам бригад дозволяється самостійно застосовувати техніку і озброєння в разі загрози життю або втрати території", - сказав Бондар.

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"Після цього не проводиться якихось каральних заходів, розборок, так як від цього залежить життя і здоров'я наших військовослужбовців, від цього залежить, в тому числі, моральний клімат в колективах, які виконують бойові завдання", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Глава української делегації на переговорах з врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма запевнив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь".

  • При цьому голова ВР Андрій Парубій заявив, що заяву про те, що ЗСУ не повинні відкривати вогонь у відповідь на обстріл терористів на Донбасі, призведе до капітуляції, а не до миру.

  • Через висловлювання Кучми розгорівся скандал, однак пізніше з'ясувалося, що військові не отримували "жорсткої заборони з Києва на роботу артилерії, якщо є хоч якась загроза життю військових", і "як працювали, так і працюють".

  • Пізніше Кучма пояснив свою скандальну заяву щодо стрільби на Донбасі. Він підкреслив, що українські військові повинні стріляти у відповідь, коли це відбувається за межами територій населених пунктів.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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