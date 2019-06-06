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/Розслідування

"Око за око": український генерал запропонував помститися терористам

2.3тЧитати матеріал російською

Перш ніж припиняти вогонь у відповідь, Збройним Силам України варто завдати противнику втрат, рівних тим, які були завдані ЗСУ.

Таку думку, коментуючи ініціативу другого президента України Леоніда Кучми, OBOZREVATEL висловив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко. "Після того, як у нас за три дні загинули п'ятеро військовослужбовців, я б наказав взяти протитанкову ракету і застосувати її проти противника", — заявив він.

Бійці ЗСУ, ілюстрація

Бійці ЗСУ, ілюстрація

112 Україна

За словами генерала, це "ізраїльський підхід", суть якого полягає в симетричному відповіді – "око за око, зуб за зуб".

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"У ситуації, що склалася, я б знищив адекватну кількість бойовиків, і тільки після цього можна було б спробувати піти на тимчасове припинення вогню", — пояснив Романенко.

Генерал запропонував здійснити подібні заходи до 10 червня — дати, на яку може бути призначено чергове перемир'я.

Як писав OBOZREVATEL, глава української делегації на переговорах із врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма запевнив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь".

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивОперація Об'єднаних сил на ДонбасіМирні переговори в Мінську
Особа
Ігор Романенко
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Golan Sim
Golan Sim
Нашему "великому воену" романенко, как и другим "патрыотам", надо ещё 1000 раз помыться, чтобы дорасти до "израильского подхода" ))
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