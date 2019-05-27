"Не став людиною директора": у ДБР спалахнув кадровий скандал

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба змістив виконувача обов'язків керівника прес-служби відомства Андрія Мальчика.

Це сталося через публікацію на сайті ДБР й сторінці в соцмережі новини про реєстрацію провадження за заявою екс-заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова, розповідає співробітниця прес-служби Ірина Винокурова у Facebook.

За її словами, інформаційне повідомлення було підготовлено та погоджено зі слідством із дотриманням усіх юридичних нюансів. Винокурова підкреслила, що це була суспільно важлива інформація, тому що журналісти постійно телефонували в прес-службу ДБР щодо цього питання.

"На жаль, це вже не перший випадок цензури, пов'язаний саме з провадженнями, де згадуються гучні прізвища. Роман Труба мотивував рішення замінити Андрія Мальчика так: "Ти повинен був стати людиною директора, тобто професіоналом! Тобі давався такий шанс! Такий шанс!". Сьогодні ж нам призначили нового в. о. начальника прес-служби ДБР – дизайнера Максима Білоусенка!" – обурилася Винокурова.

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Вона розповіла, що півтора місяця тому весь колектив прес-служби відомства домігся усунення від обов'язків цієї людини. Адже він не мав освіти, належного досвіду, демонстрував абсолютну некомпетентність і як наслідок – невміння знайти спільну мову з колективом.

Протокол засідання у ДБР Facebook Ірини Винокурової

Протокол засідання у ДБР Facebook Ірини Винокурової

"Призначений за дивним збігом обставин – колишній помічник народного депутата від "Народного фронту" Кодоли. Він, напевно, на відміну від свого попередника, "людина директора". Відчуваю, що далі ще полетять голови тих, хто "не став людиною директора". Найімовірніше, це будуть ті, хто і голову має, і людиною залишається, незважаючи на все", – пише співробітниця прес-служби ДБР.

Винокурова додала, що відповідно до Закону України "Про Державне бюро розслідувань", кадрові питання його директор повинен погоджувати з першим заступником і заступником. А в. о. керівника підрозділу, згідно із законом, призначається старший за віком службовець підрозділу. Призначений в. о. не підходить під цю вимогу.

"Про "бути людиною директора" як основний критерій під час призначення в законі нічого не написано", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня ДБР внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливу причетність вищих посадових осіб України до державної зради. Це було зроблено за заявою екс-заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова.

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