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18 грудня • оновлено в 01:11
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Не спускати очей з окупантів: Разумков повідомив важливі новини про Донбас

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Найближчим часом мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні може бути розширено.

Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на зустрічі з головою ПА ОБСЄ Георгієм Церетелі, повідомила пресслужба парламенту у вівторок, 17 грудня.

"Ми сподіваємося, що найближчим часом мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ буде розширено в рамках виконання домовленостей, досягнутих під час нормандської зустрічі", – сказав Разумков.

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Він підкреслив, що робота СММ ОБСЄ за принципом 24/7 є дуже важливим фактором стабілізації ситуації на Донбасі.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

globallookpress.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський на переговорах лідерів "нормандської четвірки" в Парижі змінив порядок, висунувши питання контролю над кордоном і виборів на Донбасі. Такий поворот здивував лідерів Франції та Німеччини, а також серйозно розлютив представників РФ.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
ОБСЄ
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