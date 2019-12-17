Не спускати очей з окупантів: Разумков повідомив важливі новини про Донбас

Найближчим часом мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні може бути розширено.
Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на зустрічі з головою ПА ОБСЄ Георгієм Церетелі, повідомила пресслужба парламенту у вівторок, 17 грудня.
"Ми сподіваємося, що найближчим часом мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ буде розширено в рамках виконання домовленостей, досягнутих під час нормандської зустрічі", – сказав Разумков.
Він підкреслив, що робота СММ ОБСЄ за принципом 24/7 є дуже важливим фактором стабілізації ситуації на Донбасі.
Дмитро Разумков
globallookpress.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський на переговорах лідерів "нормандської четвірки" в Парижі змінив порядок, висунувши питання контролю над кордоном і виборів на Донбасі. Такий поворот здивував лідерів Франції та Німеччини, а також серйозно розлютив представників РФ.
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