Не спускати очей з окупантів: Разумков повідомив важливі новини про Донбас

Найближчим часом мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні може бути розширено.

Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на зустрічі з головою ПА ОБСЄ Георгієм Церетелі, повідомила пресслужба парламенту у вівторок, 17 грудня.

"Ми сподіваємося, що найближчим часом мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ буде розширено в рамках виконання домовленостей, досягнутих під час нормандської зустрічі", – сказав Разумков.

Він підкреслив, що робота СММ ОБСЄ за принципом 24/7 є дуже важливим фактором стабілізації ситуації на Донбасі.

Дмитро Разумков globallookpress.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський на переговорах лідерів "нормандської четвірки" в Парижі змінив порядок, висунувши питання контролю над кордоном і виборів на Донбасі. Такий поворот здивував лідерів Франції та Німеччини, а також серйозно розлютив представників РФ.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!