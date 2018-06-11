"Не смішіть мене": у Києві помічник настоятеля Лаври влаштував ДТП і втік

На мосту Патона в Києві позашляховик Mersedes, на якому їздить одіозний настоятель Києво-Печерської Лаври, митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, спровокував ДТП і втік з місця.

За кермом авто знаходився помічник митрополита Олександр, який поїхав відразу після того, як побачив, що його знімають на камеру, повідомляє ТСН.

"Говоримо: "Зупиняйся, ти нас вдарив". А він нам каже, що не смішіть мене, це ви мене вдарили, і ще наздоганяли", - говорить водій постраждалого Peugeot.

Помічник митрополита втік, не підписавши протокол.

Відзначається, що автомобілі владики Павла мають номер 0004 і вже неодноразово ставали учасниками дорожніх інцидентів. Сьогоднішній інцидент в Лаврі підтвердили.

Жінки з постраждалого авто мають намір судитися. Представники церкви також готові йти до суду.

До слова, жінки є прихожанками православної церкви.

"Я живу за містом і ходжу до церкви, яка там є - Київського Патріархату", - розповіла одна з постраждалих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 травня 2017 року центрі Києва потрапив в ДТП автомобіль Rolls-Royce священика Києво-Печерської лаври.