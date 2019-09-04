"Потім втече": в Донецьку розповіли про нелюдський наказ Пушиліна

Терористи "Донецької народної республіки" підігнали важке озброєння, зокрема і самохідні артилерійські установки (САУ), до житлових будинків окупованої Горлівки.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. За його словами, таку вказівку "військовим" дав ватажок "ДНР" Денис Пушилін, щоб спровокувати українські збройні сили на вогонь.

Горлівка

Горлівка

"Жителі Горлівки повідомляють, що останні кілька днів чутно рух важкої техніки. По фото видно, що терористи розмістили її недалеко від житлових будинків й облаштували позиції для ведення вогню з артилерійського озброєння. Напевно, Пушиліну потрібно загострити обстановку, не шкодуючи життя людей, а потім просто втекти з Донецька. Останнім часом у "ДНР" ходять чутки, що він збирається йти", – уточнив блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажки "ДНР" змінили правила прийому на службу в "армію республіки", згідно з якими не приймаються особи без місцевих паспортів, а травми, отримані на передовій, лікуватимуть за свій рахунок.

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