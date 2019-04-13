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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Не розхитуйте ситуацію!" МВС зробило категоричне попередження Зеленському та Порошенку

6.4тЧитати матеріал російською

Представники команд кандидатів в президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського повинні утриматися від образливих висловлювань на адресу один одного.

Про це сьогодні, 13 квітня, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає прес-служба відомства. Відзначається, що напередодні дебатів між кандидатами в президенти і другого туру голосування МВС проведе консультації з представниками обох штабів щодо заходів безпеки.

За його словами, під час масових заходів в останній тиждень перед голосуванням, які заплановані обома штабами, МВС посилить заходи безпеки і збільшить кількість правоохоронців.

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"У випадку, якщо дебати все ж таки пройдуть на НСК "Олімпійський", організатори і глядачі повинні бути готові до посилених заходів безпеки і перевірок, а також заборони проносити зброю, навіть при наявності документів на неї, і інших предметів, які можуть бути небезпечні для оточуючих. Крім цього, ми проведемо низку зустрічей з представниками обох штабів, щоб "групи підтримки" кандидатів уникали образливих висловлювань і провокаційних плакатів в сторону опонентів", - зазначив Яровий.

Зеленський і Порошенко

Зеленський і Порошенко

Він додав, що МВС буде працювати в тісній взаємодії з іншими правоохоронними органами.

"Ми закликаємо обидві політичні сили бути лояльними і толерантними один до одного і головне - не розхитувати ситуацію напередодні другого туру виборів", - зазначив Яровий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат в президенти України і лідер електоральних симпатій Володимир Зеленський намір провести дебати зі своїм опонентом Петром Порошенко 19 квітня на НСК "Олімпійський".

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
дебати
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Smith Lera
Smith Lera
Здається керівництво мвс важає себе богами та безсмертними, треба бути повним лайном, щоб не розуміти, при буть якому розвитку подій, всі вони будуть викинуть як використані гандони, різниця лише в часі викидання. При Пороху рік, при зе-бені максимум три місяці.
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
И подарила каждому по рюкзаку!!!!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Аваков воскружился...дурак поставил себя выше ЦИКА?
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Попович Олег
Попович Олег
Сидоров Андрей, Да он просто не понял что снова придётся армянскому воришке в Италию убегать, вот он и пытается умничать аВякан, вдруг зачтут как прогиб и не тронут...
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