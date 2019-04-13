"Не розхитуйте ситуацію!" МВС зробило категоричне попередження Зеленському та Порошенку

Представники команд кандидатів в президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського повинні утриматися від образливих висловлювань на адресу один одного.

Про це сьогодні, 13 квітня, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає прес-служба відомства. Відзначається, що напередодні дебатів між кандидатами в президенти і другого туру голосування МВС проведе консультації з представниками обох штабів щодо заходів безпеки.

За його словами, під час масових заходів в останній тиждень перед голосуванням, які заплановані обома штабами, МВС посилить заходи безпеки і збільшить кількість правоохоронців.

"У випадку, якщо дебати все ж таки пройдуть на НСК "Олімпійський", організатори і глядачі повинні бути готові до посилених заходів безпеки і перевірок, а також заборони проносити зброю, навіть при наявності документів на неї, і інших предметів, які можуть бути небезпечні для оточуючих. Крім цього, ми проведемо низку зустрічей з представниками обох штабів, щоб "групи підтримки" кандидатів уникали образливих висловлювань і провокаційних плакатів в сторону опонентів", - зазначив Яровий.

Зеленський і Порошенко

Він додав, що МВС буде працювати в тісній взаємодії з іншими правоохоронними органами.

"Ми закликаємо обидві політичні сили бути лояльними і толерантними один до одного і головне - не розхитувати ситуацію напередодні другого туру виборів", - зазначив Яровий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат в президенти України і лідер електоральних симпатій Володимир Зеленський намір провести дебати зі своїм опонентом Петром Порошенко 19 квітня на НСК "Олімпійський".

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