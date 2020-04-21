З'ясувалися нові деталі про загиблого на Донбасі українського героя: побратими пообіцяли помститися

20 квітня 2020 року внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імени Лицарів Зимового Походу, лейтенант Андрій Шинкарук.

Про обставини загибелі офіцера OBOZREVATEL розповіли у пресслужбі бригади. "Противник відкрив обстріл по наших позиціях поблизу Мар’їнки із протитанкового гранатомета. Андрій переміщався, перевіряв свої позиції, коли неподалік від нього впав снаряд. Осколками йому посікло правий бік. Там множинні осколкові поранення. Їх дуже багато було, вони виявилися несумісні з життям. Андрій Шинкарук загинув на місці", – повідомила пресофіцерка 28-ї ОМБр Аліна Демченко.

Андрій Шинкарук Facebook Павла Ткачука

Facebook 28-ї ОМБр

Ще двоє військовослужбовців під час того обстрілу отримали поранення.

Андрій Шинкарук народився 16 липня 1991 року в Любомлі Волинської області. На війні – з 2014 року, захищати Україну починав у складі 1-го ОМПБ "Волинь".

Першу освіту Андрій Шинкарук, з огляду на інформацію у його профілі на Facebook, здобував у Національному транспортному університеті у Києві. Але згодом він вирішив будувати кар’єру військового. Улітку 2019 року Андрій Шинкарук закінчив Національну академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного за спеціалізацією "Управління діями підрозділів механізованих військ".

Facebook Сергія Сердюка

Після випуску молодий офіцер служив у складі 28-ї ОМБр на посаді командира механізованого взводу – з червня 2019 року.

"Він вивчився на офіцера та прийшов до нас командиром взводу. Планував пов’язати своє життя з армією. Особовий склад, його підлеглі говорять, що Андрій був хорошим командиром, чув, розумів людей. Дуже тепло про нього відгукуються. Користувався авторитетом серед військовослужбовців", – кажуть у бригаді.

Facebook Сергія Сердюка

"Він був справжнім патріотом, професіоналом своєї справи, старанним курсантом, відповідальним та мужнім офіцером", – згадує начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук.

Facebook Сергія Сердюка

Полеглому воїнові було 28 років. Він не встиг створити сім’ю.

У бригаді обіцяють: про загиблого побратима не забудуть, а за його смерть – помстяться.

Поховають його у рідному місті – попередньо, 23 квітня. Поки тіло загиблого ще не передали на батьківщину.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 14 квітня під час планових навчань у Донецькій області внаслідок розриву міномета загинув 24-річний воїн 3-го полку спецпризначення ССО Ігор Вівчаренко. Ще вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У квітні також загинули два воїни 93-ї ОМБр: 49-річний механік-водій Олексій Куприков (вбитий 9 квітня) та 32 річний навідник Леонід Скакуненко (загинув 12 квітня). Останній до свого 33-річчя не дожив усього 10 днів.

У березні ж на Донбасі загинули 13 воїнів.