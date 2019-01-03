Не повертаючи Крим і Донбас: Путіну підказали ''схему'' виходу з-під санкцій

Росії слід поступитися Курильськими островами Японії, щоб вийти з режиму санкцій і продовжити агресію проти України на Донбасі, не віддаючи окупований Крим.

Таку думку висловив російський політолог Станіслав Бєлковський в ефірі радіостанції "Ехо Москви", почавши з того, що нагадав про напруженість у відносинах РФ з Білоруссю, якій Кремль більше не хоче надавати фінансову допомогу і "не хоче дружити" з нею.

"Бо друзів у нас бути не може. Можуть бути тільки частини Росії, як Крим або вороги Росії, її, так скажемо, озброєні опоненти. Тому від Білорусі потрібно отримати якісь поступки..." — сказав Бєлковський, звернувши увагу на те, що є ще і "розмінні території".

За його словами, Путіну слід було б відмовитися від Курильських островів на користь Японії, оскільки "тільки це дає можливість Росії вийти з режиму санкцій, не торкаючись української тематики, помінявши сам формат і контекст обговорення".

"Ясно, що ніякого миру з Україною не буде в осяжній перспективі, бо Росія ніколи не віддасть Крим. А хто б не був при владі в Кремлі і на Банковій вулиці в Києві, все одно не можна врегулювати просто так конфлікт в окремих районах Донецької та Луганської областей, оскільки там між сторонами, які борються, вже 12 тисяч трупів. І це питання поколінь. Це просто так, політичними методами не вирішується", — заявив політолог.

Бєлковський впевнений: "Потрібно зробити так, щоб скасування санкцій однієї з великих країн, що бере участь в санкційному процесі, не було пов'язане з комплексом українських питань взагалі. Ось Курили і Японія — це такий сюжет".

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Японія розсекретила нюанси передачі Курил Росією. Прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе зазначив, що можлива передача островів не має на увазі переселення росіян з цих територій.

До цього Японія анонсувала ''нову еру'' відносин з Росією. Абе заявив, що збирається нарешті вирішити територіальні суперечки з Росією і укласти мирний договір.

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