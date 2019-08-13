Не посадять? У справі про вбивство Даші Лук'яненко намітився новий поворот

Підозрюваного у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко Миколу Тарасова направили на комплексну психолого-психіатричну експертизу.

Відповідну постанову виніс суд 9 серпня. Обстеження він пройде в Одеському обласному центрі психічного здоров'я, пише "Думська".

Перед експертами поставили завдання перевірити, чи був Тарасов осудним у момент скоєння злочину.

Микола Тарасов і Даша Лук'яненко

Відзначимо, що клопотання про проведення огляду подав слідчий, а прокурор його підтримав. Тарасов і його захисник проти проведення експертизи також не заперечували.

Крім того, суд продовжив утримання підозрюваного під вартою ще на два місяці.

Нагадаємо, Тарасову закидають одразу чотири злочини, передбачені КК: частина 2 ст. 146, частина 4 ст. 152, пункти 2 і 10 частини 2 ст. 115, ст. 297 – "викрадення", "замах на згвалтування неповнолітньої", "вбивство неповнолітнього, поєднане із згвалтуванням" і "наруга над тілом".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 червня в населеному пункті Іванівка Одеської області знайшли тіло зниклої 11-річної Даші Лук'яненко.

З'явилася інформація, що вбивця Даші Микола Тарасов міг деякий час ховати труп дівчинки в холодильнику.

З'ясувалося, що батьки підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки Миколи Тарасова били дітей палицею і називали "сволотою" і "худобою".

Стало відомо, що мати Тарасова знала про злочин ще до затримання сина.

Тарасов зізнався в суді, що планував злочин ще з квітня. При цьому жертвою він бачив будь-яку малолітню дитину.

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