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"Не покидайте будинки!" До жителів Маріуполя звернулися з потужним закликом

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У Маріуполі Донецької області 13-14 березня відбудуться превентивні заходи з протидії терористичним і диверсійним загрозам.

Командування об'єднаних сил закликає жителів міста не залишати без необхідності свої будинки, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухово-небезпечними речовинами, повідомляє прес-служба ООС у Facebook.

У разі необхідності пересування в інші райони міста просять обов'язково мати із собою документи, що засвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання та інше).

Антитерористичні навчання

Антитерористичні навчання

Comments.ua

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У ООС зазначили, що ситуація з антитерористичної загрози перебуває під контролем, і закликали жителів не панікувати та дотримуватися вимог особистої безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше засновник "ДНР" Олександр Ходаковський поскаржився на явну перевагу ЗСУ у військовій могутності перед терористами.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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