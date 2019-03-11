"Не покидайте будинки!" До жителів Маріуполя звернулися з потужним закликом

У Маріуполі Донецької області 13-14 березня відбудуться превентивні заходи з протидії терористичним і диверсійним загрозам.

Командування об'єднаних сил закликає жителів міста не залишати без необхідності свої будинки, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухово-небезпечними речовинами, повідомляє прес-служба ООС у Facebook.

У разі необхідності пересування в інші райони міста просять обов'язково мати із собою документи, що засвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання та інше).

Антитерористичні навчання Comments.ua

У ООС зазначили, що ситуація з антитерористичної загрози перебуває під контролем, і закликали жителів не панікувати та дотримуватися вимог особистої безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше засновник "ДНР" Олександр Ходаковський поскаржився на явну перевагу ЗСУ у військовій могутності перед терористами.

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