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Не перше масове вбивство: у Радбезі Росії назвали причину кривавої бійні в Керчі

10.9тЧитати матеріал російською

Причиною масового вбивства людей у керченському політехнічному коледжі стали недоліки в навчально-виховній роботі з молоддю.

"Хотів би звернути увагу на підвищення якості попереджувально-профілактичної роботи з молоддю, забезпечення безпеки освітніх установ. Показовою з точки зору неефективної організації цієї роботи стала трагедія, яка трапилася минулого тижня", — заявив секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев, передає РІА Новини.

Він нагадав, що трагедія у Керчі стала не першим випадком нападу учнів на своїх однолітків у Росії — раніше таке відбувалося у Москві, Пермі, Улан-Уде, Івантієвці, Шадринську, Барабінську.

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"З огляду на ці факти, необхідно провести ретельний аналіз умов і обставин, які сприяють вчиненню подібних злочинів, пов'язаних із загибеллю ні в чому не винних людей, до того ж дітей", — резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше попередніми мотивом бійні називали конфлікт із викладачами.

А батько керченського стрілка Ігор вважає, що причиною вчинку сина стала замкнутість і відсутність друзів.

Місце
Україна
Об'єкти
керченської стрілоктеракт
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